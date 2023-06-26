Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "CC", йдеться в повідомленні агентства на його сайті.

"Підтвердження РДЕ України в іноземній валюті на рівні "CC" відображає очікування Fitch щодо подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах за єврооблігаціями у вересні 2024 року", - наголошує агентство.

Воно зазначило, що обслуговування зовнішнього суверенного боргу зросте до $7,6 млрд у 2025 році, великий дефіцит бюджету в середньостроковій перспективі збільшить і без того високий державний борг, а розподіл тягаря з комерційними кредиторами є ймовірною умовою тривалої підтримки офіційного сектора.

На думку Fitch, Україна, ймовірно, віддасть перевагу єдиній комплексній реструктуризації боргу наступного року. Однак у разі збереження невизначеності з безпекою, агентство очікує проміжного кроку у вигляді подальшого відтермінування платежів за єврооблігаціями, подібно до того як офіційні кредитори погодилися продовжити мораторій на виплати до кінця 2026 року в рамках програми EFF з Україною.

Уточнюється також, що Fitch підтвердило РДЕ "CCC-" в національній валюті. Воно пояснило, що вищий рейтинг, ніж у боргу в іноземній валюті, відображає більш серйозні перешкоди для реструктуризації боргу в національній валюті, з огляду на те, що тільки 4% належать нерезидентам, тоді як 48% - Нацбанку України і 38% - українським банкам, зокрема, половина - держбанкам.

"Ми не бачимо значного міжнародного тиску з метою проведення реструктуризації внутрішнього боргу, зокрема через ризики для внутрішнього попиту на державний борг і довіри до банків. Тим не менш, у більш довгостроковій перспективі все ще існує значний кредитний ризик з огляду на невизначеність щодо джерел фінансування потенційно затяжної війни та значних зусиль з відновлення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, базовий сценарій Fitch передбачає, що війна триватиме до 2024 року в рамках її нинішніх широких параметрів.

"Ми вважаємо, що нині Україна має стратегічну військову перевагу, підкріплену модернізованим озброєнням, західною розвідкою і твердою рішучістю. Однак у нашому основному сценарії військової переваги недостатньо для рішучого досягнення цілей", - вказало рейтингове агентство.

Воно додало, що також спостерігається відсутність політичних поступок, які заслуговують на довіру, які могли б стати основою для врегулювання шляхом переговорів, що може призвести до дуже затяжного конфлікту.

"У більш довгостроковій перспективі ми очікуємо, що якась форма врегулювання покладе край війні, хоча вважаємо, що заморожений конфлікт більш імовірний, ніж стійка мирна угода", - написало Fitch.

Воно прогнозує, що ВВП зросте на 3,5% у 2023 році і на 4,0% у 2024 році після скорочення на 29% у 2022 році. На думку агентства, споживання дещо відновиться на ослабленні побоювань щодо більш широкої військової ескалації, але інвестиції, як і раніше, в пригніченому стані. Fitch вважає, що заплановані на цей рік витрати на екстрене відновлення в розмірі $14 млрд будуть недовиконані.

Агентство очікує зростання бюджетного дефіциту цього року до 17,3% ВВП із майже 16% ВВП (25% ВВП без урахування міжнародних грантів) минулого року через пов'язані з війною витрати і скорочення грантового компонента бюджетної підтримки.

"Ми очікуємо, що в середньостроковій перспективі дефіцит залишиться високим, почасти через величезні потреби в реконструкції та структурно вищих витратах на оборону, ніж до війни", - констатується в повідомленні.

Агентство додає, що бачить велику невизначеність щодо зовнішнього фінансування після наступного року, почасти через потенційну втому донорів.

Fitch також прогнозує, що держборг зросте до 85% ВВП на кінець 2023 року і до 94% на кінець 2024 року, тоді як торік він збільшився на 30 відсоткових пунктів (п.п.) - до 78,5% ВВП.

На думку агентства, прив'язка долара США до гривні збережеться до 2023 року з помірним зниженням курсу до 2024 року в міру запровадження більшої гнучкості обмінного курсу та поступового послаблення валютного контролю.

Fitch також прогнозує збільшення дефіциту рахунку поточних операцій до дефіциту в 1,8% ВВП у 2023 році та 3,5% у 2024 році з профіциту в 5% у 2022 році, оскільки імпорт відновлюється швидше, ніж експорт.

"Великі кредити офіційного сектора та поступове поліпшення чистої міграції допомагають підкріпити наш прогноз збільшення міжнародних резервів до $38,9 млрд на кінець 2023 року, що еквівалентно 4,8 місяцям поточних зовнішніх платежів, що перевищує медіанне значення для всіх суверенних держав із рейтингом категорії "В", - наголошується у звіті.

Fitch прогнозує, що інфляція знизиться до 14,5% на кінець цього року та до 12,7% у середньому у 2024 році з 15,3% на кінець травня та 26,6% минулого року. На думку агентства, облікову ставку Нацбанк опустить на 5 п.п. - до 20%, проте ризики, як і раніше, зміщені в бік підвищення, включно з наслідками руйнування Каховської греблі.