ЄБРР надає Укрексімбанку кредит на суму €50 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит у розмірі €50 млн державному Укрексімбанку, щоб підтримати його у забезпеченні безперервного доступу до фінансування для підприємств та муніципалітетів, які постраждали від війни, йдеться у офіційному повідомленні держабнку у п'ятницю.

Згідно повідомлення, кредит, який підпадає під «Програму забезпечення стійкості та засобів для існування» ЄБРР, спрямовану на мінімізацію економічних збитків від війни, було підписано сьогодні в лондонській штаб-квартирі ЄБРР.

"Забезпечення фінансування через надійні фінансові установи-партнери, такі як Укрексімбанк, незважаючи на війну, щоб приватний сектор і муніципалітети могли продовжувати працювати, надавати послуги та підтримувати економіку, є ключовим завданням місії ЄБРР у країні", - наводяться у повідомленні слова керуючого директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне

"Укрексімбанк впродовж 30 років поєднує фінансовий ресурс ЄБРР та потреби українських позичальників через кастомізовані програми, розроблені на засадах сталого розвитку. Під час війни та протягом повоєнного відновлення для клієнтів Укрексімбанку з пріоритетних секторів економіки визначальним є доступ до інвестиційних і комерційних коштів, а також до інструментів покриття воєнних ризиків. Нове фінансування від ЄБРР безперечно посилить стійкість та адаптивність української економіки", – зазначив член Правління Укрексімбанку Олександр Щур.

Кошти посилять кредитну спроможність Укрексімбанку, допомагаючи йому зміцнити та диверсифікувати свою фондову базу, а також забезпечать фінансову підтримку приватному бізнесу (включаючи малі та середні підприємства, середні та великі корпорації) і муніципалітетам, що постраждали від війни, таким чином сприяючи збереженню їхнього людського та організаційного капіталу.

ЄБРР, який взяв на себе зобов'язання інвестувати в Україну €3 млрд у 2022-23 роках і виділив €1,7 млрд у 2022 році плюс ще €200 млн, мобілізованих через партнерські фінансові установи, розділив з акціонерами та донорами ризики за своїми операціями в країні. Половина ризику за кредитом буде покрита за рахунок покриття ризику першого збитку Спеціальним фондом кризового реагування ЄБРР.

Укрексімбанк – державний, системно важливий банк України, який повністю належить уряду України. Після початку війни державні банки були уповноважені підтримувати українську економіку шляхом фінансування критично важливих та постраждалих секторів, включаючи сільське господарство, паливно-енергетичний сектор, критичну інфраструктуру, транспорт та логістику.

Пропонуючи середньострокове фінансування, ЄБРР ефективно долає дефіцит ресурсів, спричинений несприятливою ринковою кон'юнктурою.

Субпроєкти, фінансовані за рахунок кредиту, сприятимуть покращенню операційних, фінансових та екологічних показників, підтримуючи клієнтів Укрексімбанку, які працюють переважно в ключових галузях агробізнесу/продовольчої безпеки, енергетики, транспорту та переробної промисловості.

Фінансові потреби муніципалітетів також зростають, особливо в західній частині України, яка вважається відносно безпечною і куди багато компаній перенесли свій бізнес зі східних регіонів. Муніципалітети потребують розширення інфраструктури для внутрішньо переміщених осіб, розвитку підприємницької діяльності, а також ліквідності для компенсації тимчасового недоотримання доходів і додаткових витрат, пов'язаних із війною.

Вторгнення росії в Україну завдало сильного удару по українській економіці, спричинивши значне руйнування інфраструктури та виробничих потужностей, а близько 35% довоєнного населення виїхало за кордон або стало внутрішньо переміщеними особами. Очікується, що у 2022 році економіка впаде на 30 відсотків, а у 2023 році прогнозується зростання на 1 відсоток.