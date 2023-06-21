Економіка

19:37 21.06.2023

ЄБРР і 19 DFI підписали Меморандум про спільні інвестиції в Україну

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ЄБРР і 19 DFI підписали Меморандум про спільні інвестиції в Україну

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і 19 фінансових організацій розвитку (DFI) на Конференції з відновлення України в Лондоні уклали Меморандум про взаєморозуміння, що сприятиме реалізації спільних інвестицій у приватний сектор української економіки.

"Підписання цього меморандуму ... стало наступним кроком у реалізації домовленості між ЄБРР і DFI країн "Великої сімки" про створення спільної платформи для інвестицій в Україну, про яку було оголошено на зустрічі G7 у Токіо минулого місяця", - ідеться в пресрелізі банку.

Зазначається, що головною метою створення спільної платформи між ЄБРР і DFI є сприяння співфінансуванню шляхом посилення співпраці та діалогу між партнерами в контексті надання допомоги у відбудові України.

Зазначається, що першочергову увагу в рамках інвестиційних ініціатив буде приділено приватному сектору економіки України.

"Фінансові потреби України на етапі відновлення будуть дуже значними, а отже, потребуватимуть об'єднання зусиль фінансових організацій. Для максимізації ефективності та результативності своєї діяльності партнери України мають забезпечити ретельну координацію між собою. Надзвичайно важливу роль у відновленні української економіки відіграватиме приватний сектор", - наголосив ЄБРР.

Банк зазначає, що спільно з DFI готовий працювати над підвищенням ефективності та якості в наданні допомоги Україні та сусіднім країнам, які постраждали від військової агресії Росії.

Уточнюється, що меморандум підписали British International Investment, Cassa Depositi e Prestiti, DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft), Development Finance Institute Canada (DFIC), Японський банк з міжнародного співробітництва, Японське агентство міжнародного співробітництва, Proparco, Міжнародна фінансова корпорація розвитку США, Бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються.

У цьому списку також - Compañía Española de financiación del desarrollo (Cofides), Finnfund, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden, Norfund, Oesterreichische Entwicklungsbank, Sociedade para o Financiamento do desenvolvimento, instituicao financira de credito, Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються, і Swedfund international.

Теги: #меморандум #єбрр #dfi

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