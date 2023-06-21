Економіка

15:53 21.06.2023

Україна підготує середньостроковий план реконструкції - віцепрезидент Єврокомісії

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Україна підготує середньостроковий план реконструкції - віцепрезидент Єврокомісії

Україна підготує середньостроковий план реконструкції у співпраці з ЄС, повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на Конференції з відновлення України в Лондоні, коментуючи заявлену напередодні ініціативу про надання Євросоюзом Україні EUR50 млрд фінансового резерву на 2024-2027 рр.

"Цей план об'єднає необхідні інвестиції та реформи не тільки для допомоги в реконструкції, а й для допомоги в "зеленій" і цифровій трансформації економіки, а також допомоги з реформами, необхідними Україні для вступу в ЄС", - заявив Домбровскіс.

За його словами, крім мобілізації допомоги донорів на рівні держав і МФО новий пакет ЄС націлений і на мобілізацію приватного сектора для підтримки відновлення України.

"І це насправді одна з тем сьогоднішньої конференції, зокрема питання воєнного страхування, тому що очевидно, що за нинішніх умов проблема для бізнесу, який приходить в Україну для інвестицій, для ведення різних видів економічної діяльності, полягає в покритті ризиків країни та воєнного страхування", - пояснив віцепрезидент ЄК.

Він зазначив, що тому так важливо, що зараз ЄБРР виступає з ініціативою щодо запуску експериментальної схеми воєнного страхування.

"Ми плануємо підписати угоду про роботу над цією експериментальною схемою пізніше сьогодні, щоб покрити можливі потреби у фінансуванні", - повідомив Домбровскіс.

Він додав, що ЄС також працює над пілотним проєктом схем гарантування експортних кредитів в Україну.

Серед інших ініціатив він назвав надання Єврокомісією гарантії на EUR100 млн для проєкту Європейського інвестбанку з відновлення інфраструктури та забезпечення підтримки бізнесу, а також анонсував підписання у вівторок двох інших угод про підтримку малого та середнього бізнесу в Україні.

Теги: #єс #відновлення #домбровскіс

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