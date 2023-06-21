Економіка

13:14 21.06.2023

ЄІБ виділить EUR840 млн на пріоритетні проєкти відновлення інфраструктури України

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ЄІБ виділить EUR840 млн на пріоритетні проєкти відновлення інфраструктури України

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Гоєр підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у проєктах відновлення України, який передбачає виділення EUR840 млн у 2023 році.

Як повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, меморандум, підписаний під час Ukraine Recovery Conference 2023 (Лондон, 21-22 червня), передбачає виділення EUR840 млн на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Кубраков нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні EUR1,7 млрд екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали економіку України.

"Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України. Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо. Ми цінуємо підтримку, яку банк уже надав українцям, і дякуємо президенту ЄІБ Вернеру Гоєру за співпрацю та критично важливу роль банку для стійкості України в умовах війни", - наголосив Кубраков.

Зазначено, що передбачені меморандумом EUR840 млн спрямують на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо); громадських будівель з урахуванням енергоефективності; інфраструктури водопостачання та водовідведення; транспортних мереж і громадського транспорту.

ЄІБ також профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Крім того, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо використання спеціального трастового фонду від ЄІБ - EU for Ukraine Fund та кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Мінвідновлення та ЄІБ працюватимуть над упровадженням і застосуванням пакета технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько EUR100 млн.

Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад EUR7 млрд.

Теги: #єіб

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