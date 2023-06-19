Економіка

18:54 19.06.2023

Кабмин утвердил обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ, в ближайшее время ожидается транш в $900 млн - Шмыгаль

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Кабмин утвердил обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ, в ближайшее время ожидается транш в $900 млн - Шмыгаль

Кабинет министров утвердил обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На сегодняшнем заседании правительства принимаем ключевое решение для макрофинансовой стабильности государства. Утверждаем обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в понедельник.

По его словам, в документах зафиксированы обязательства Украины, которые власти уже реализуют и будут реализовывать в будущем, в частности улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права, борьба с коррупцией.

"Ожидаем в ближайшее время получить следующий транш от фонда на сумму $900 млн", - заявил премьер.

Теги: #мвф #кабмін #шмигаль

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