Економіка

16:19 16.06.2023

Польські садівники вимагають зупинити імпорт української полуниці

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Польські садівники вимагають зупинити імпорт української полуниці

Асоціація садівників Республіки Польща звернулася до міністра сільського господарства Роберта Телуша з проханням вжити термінових заходів, щоб зупинити імпорт полуниці з України, обмежити його і надалі повністю зупинити, повідомило польське видання sad24.pl.

"З огляду на інформацію, що з'явилася останніми днями, про імпорт великої кількості промислової полуниці з України до Польщі, ми просили міністра сільського господарства та розвитку сільських територій втрутитися і вжити термінових заходів, щоб припинити можливу практику і її скорочення - остаточно припинити", - йдеться в повідомленні.

Польські садівники наполягають на недопущенні на ринку ситуації аналогічної до української зернової, коли безконтрольний імпорт обвалив ринок і спричинив величезне падіння цін.

Асоціація садівників Польщі наполягає на запровадженні системи офіційного контролю кожної партії фруктів, що надходять до країни, за якістю, особливо на залишки засобів захисту рослин, і призупинити подальшу торгівлю товаром до отримання результатів експертизи.

 

Теги: #україна #польща #полуниця

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