Економіка

16:06 16.06.2023

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Чехії

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"Нова пошта" відкрила друге відділення в Чехії

ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, відкрило друге поштове відділення Nova Post у столиці Чехії Празі, повідомила пресслужба компанії у п'ятницю.

За словами CEO Nova Post у Чехії Володимира Стеренчука, які наводяться в релізі, найближчим часом "Нова пошта" запустить доставку до партнерських поштоматів і пунктів приймання-видачі посилок у магазинах, а також адресний забір із будь-якого міста в Чехії.

Як повідомлялося, перше відділення Nova Post у Чехії було відкрито на початку червня в Празі з можливістю відправляти вантажі вагою до 1 тис. кг. Нове поштове відділення приймає документи та посилки до 30 кг, працює щодня.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" скоригувала свої плани виходу на нові ринки Європи та планує відкрити відділення в Німеччині після запуску двох перших відділень у Празі. До 2025 року "Нова пошта" інвестує EUR10 млн у розвиток у країнах Європи, плануючи відкрити 200 відділень у 30 країнах.

У мережі заснованої 2001 року ГК "Нова пошта" наразі понад 6 тис. відділень в Україні. Вона надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

До ГК входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", платіжна система NovaPay і "Нова пошта Глобал".

Теги: #нова_пошта #чехія

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