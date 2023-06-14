Ribas Hotels Group поповнила портфель чотирма новими готелями

Компанія Ribas Hotels Group цього року уклала нові угоди з управління готельними об'єктами в Україні, повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Протягом місяця у нас чотири відкриття нових готелів у мережі Ribas: в Одесі, Мукачеві та двох об'єктів у Буковелі. А ще сім нових готелів зайшли на проєктування: нарешті на Балі та в Києві, у Львові та Вінниці, і знову в Буковелі та Микуличині. Це майже 700 номерів", - повідомив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко у фейсбуці.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі мережі, йдеться про відкриття Radisson Hotel City Centre Odesa, Graal Resort by Ribas, Ribas Rooms Mukachevo і WOL.07 by Ribas.

Готель Radisson Hotel City Centre Odesa розташований у центрі Одеси, на вул. Червоний провулок, 1. У готелі 90 номерів, оформлених у скандинавському стилі, у внутрішньому дворі розташований ресторан. Об'єкт включає в себе два приміщення для проведення заходів, зокрема конференцій, місткістю до 30 і 90 осіб.

Комплекс Graal Resort by Ribas розташований у Буковелі, серед його інфраструктури - ресторан, конференц-зал, сауна, відкритий басейн із джакузі, бар.

WOL.07 by Ribas - апарт-готель ski-in/ski-out із виходом на трасу №7 у Буковелі, розташований у самому центрі гірськолижного курорту, поруч із другим паркінгом. Номери площею 25-60 кв. м і сучасним дизайном укомплектовані кухнею, мають робочу зону. Також в апарт-готелі є руфтоп із краєвидом на Буковель і басейном, а на 1-4 поверхах розмістилися SPA, реабілітаційний комплекс і медичний центр Oxford Medical. Загальна сума інвестицій у WOL.07 by Ribas становить $20 млн.

Відкриття Ribas Rooms Mukachevo (Закарпатська область) заплановано на 1 липня 2023 року. Комплекс виконаний в австрійському стилі в поєднанні з етнічними мотивами. Його площа 1247,2 кв. м. Номерний фонд наразі охоплює 18 номерів; ще 10 будуть готові до кінця 2023 року.

"Ми продовжуватимемо розширення мережі. Так, наразі на заході країни також триває будівництво таких готелів, як Ribas Rooms Lviv і Ribas Rooms Kmelnytskyi", - повідомив Лупашко.

Він також перерахував девелоперські проєкти групи: готельні комплекси Ama Family Resort (с. Поляниця, Івано-Франківська обл.), Morion (с. Микуличин, Івано-Франківська обл.), котеджні містечка Ribas Villas (с. Поляниця), Malahit і "Агат Резорт & СПА" (обидва - с. Микуличин), апарт-готелі WOL.Green Polyana (с. Поляна, Закарпатська обл.), WOL.311 Yaremche (Яремче, Івано-Франківська обл.), WOL у Вінниці та інші.

Ribas Hotels Group працює на ринку з 2014 року. У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії Ribas Hotels Group перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів: Ribas Karpaty, WOL.121, Ribas Rooms Bila Tserkva, Ribas Duke Boutique Hotel та інші. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.