Економіка

17:03 14.06.2023

Новий бізнес зможе отримати компенсацію за працевлаштування ВПО - Мінекономіки

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Новостворений бізнес зможе скористатися урядовою програмою підтримки роботодавців із працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та отримати відповідну компенсацію.

Відповідні правки вніс Кабінет Міністрів постановою від 6 червня, повідомило Мінекономіки в середу.

Як зазначили у відомстві, змінами до порядку надання компенсації передбачається, що отримати компенсацію за працевлаштування ВПО може підприємство, створене після повномасштабного вторгнення. Для участі в програмі йому потрібно надати податкову звітність за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації, а не за 2021 рік, як було раніше.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, від початку цього року компенсацію від держави за працевлаштування ВПО отримали понад 3,5 тис. підприємців на загальну суму 78 млн грн: вони надали роботу майже 7 тис. українців, які були змушені переїхати з небезпечних регіонів.

Водночас, зазначається в релізі, ухвалений документ передбачає посилення контролю над дотриманням умов дії програми: відтепер центри зайнятості запроваджують моніторинг збереження зайнятості працівників.

У Мінекономіки нагадали, що уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) протягом двох місяців.

У 2022 році програмою скористалися понад 10 тис. підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тис. внутрішніх переселенців.

Теги: #бізнес #мінекономіки #впо

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