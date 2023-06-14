Економіка

15:31 14.06.2023

"ArcelorMittal Кривий Ріг" знизив виробництво вдвічі через проблеми з водою

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" знизив виробництво вдвічі через проблеми з водою

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) у зв'язку з проблемами з забезпеченням підприємства технічною водою після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС знизив виробництво до 15-20% від довоєнного рівня з 30-40%, досягнутих за останній час.

"З індустріальної, з промислової точки зору ми, звісно, відчуваємо наслідки. Ми можемо використовувати те, що в нас є, - запаси. Проте ви пам'ятаєте, що ми працювали, у нас було десь 30-40% останнім часом, зараз ми повертаємося до 15-20% нашої робочої сили. І ми не бачимо зараз можливості отримувати більше замовлень", - сказав генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) Мауро Лонгобардо на організованому Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) обговоренні "Підрив Каховської ГЕС: наслідки для бізнесу" в середу.

За його словами, компанія зосередиться на виконанні раніше отриманих замовлень і реалізації проєктів із забезпечення підприємства водою з альтернативних джерел. За оцінкою Лонгобардо, на реалізацію проєктів, що забезпечують альтернативу, знадобиться щонайменше шість місяців.

"Будемо робити все можливе, щоб виконати попередні замовлення. З новими замовленнями ми чекаємо, коли ситуація нормалізується. Ми ще не бачимо стабілізації рівня води в Дніпрі - щодня спостерігається зниження рівня, і ми не очікуємо, що незабаром усе повернеться до попереднього рівня. Але щоб почати використовувати воду з інших водойм, на це потрібен час - нам знадобляться насосні станції. Тобто це близько пів року як мінімум. Певна підготовча робота вже проводиться", - сказав СЕО "АМКР".

Як один із заходів мінімізації негативних наслідків підприємство має намір внести зміну в планування виробництва, щоб були періоди з більшим споживанням і меншим. Якщо у звичайний час споживання води на заводі становило 2,4 тис. куб. м/год, зараз воно знизилося до 1 тис. куб. м/год і менше, уточнив Лонгобардо.

При цьому топменеджер зазначив, що хоча клієнти й занепокоєні, але з розумінням ставляться до ситуації, і запевнив, що завдяки наявним запасам підприємство виконає всі поточні замовлення.

У свою чергу фінансовий директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Сергій Плічко під час дискусії пояснив, що таке значне падіння рівня споживання води відбулося через зниження її тиску, що було застосовано через необхідність заощаджувати воду в Південному водосховищі, завдяки якому також забезпечуються потреби у воді 70% містян у Кривому Розі.

"Щоб адаптуватися до цих умов, ми були змушені зупинити деякі агрегати. Спочатку ми зупинили виробництво сталі та прокату. Зараз ми розуміємо, що зможемо відновити роботу деяких прокатних станів. Один намагатимемося запустити в роботу завтра. Потім дивитимемося за рівнем споживання, чи зможемо запустити якісь іще агрегати", - повідомив він.

За словами Плічка, в гірничому департаменті компанії ситуація краща у зв'язку з тим, що технічна вода використовується в замкнутому контурі. "У гірничому департаменті ситуація краща - там замкнутий контур споживання води. Використана у виробництві вода відстоюється і знову подається на виробництво. Є тільки незначне споживання для поповнення цього рівня. Але також після весняних паводків там є достатні резерви. Щонайменше на найближчі два-три місяці гірничий департамент забезпечений водою для роботи", - уточнив фінансовий директор "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Раніше повідомлялося, що Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) повертає людей до нормального режиму після відправлення частини персоналу на віддалену роботу внаслідок припинення подачі води в деякі підрозділи через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС. Також повідомлялося, що для зниження споживання води в критичних умовах підприємство призупинило виплавку сталі.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

 
Теги: #arcelormittal #виробництво #каховська_гес

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