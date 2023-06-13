Економіка

16:08 13.06.2023

Ми постійно чекаємо на будь-які злочинні дії на ЗАЕС із боку окупантів – глава "Енергоатому"

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Ми постійно чекаємо на будь-які злочинні дії на ЗАЕС із боку окупантів – глава "Енергоатому"

На Запорізькій АЕС російські окупанти в будь-який час можуть вчинити будь-який злочин, зокрема аналогічний злочину на Каховській ГЕС, вважає президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Фактично ми постійно очікуємо будь-яких злочинних дій з боку окупантів, які там повністю контролюють ситуацію. Станція повністю замінована за периметром, шляхи під'їзду, підходи до неї...", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

За його словами, про те, чи заміновані самі енергоблоки, інформації немає, проте точно відомо, що важка техніка стоїть безпосередньо в залах енергоблоків.

"І саме в цій техніці може бути вибухівка, зброя та інші небезпечні речовини. Крім того, на дахах реакторних відділень окупанти облаштували блокпости, й там теж є вибухові матеріали та зброя", - зазначив голова НАЕК.

Як повідомлялося, після підриву Каховської ГЕС Котін сказав, що дії російських загарбників, які влаштували таку техногенну катастрофу, свідчать про можливість подібних дій із їхнього боку на ЗАЕС.

"Вони погрожують залишити ЗАЕС також у жалюгідному стані. І насправді, маючи в голові такі плани, на ЗАЕС дуже багато чого можна зробити, як пошкодити її обладнання і довести до аварії. Їм буде набагато простіше це зробити, ніж підірвати Каховське водосховище, і наслідки будуть набагато більшими", - заявив глава НАЕК.

Зі свого боку Держінспекція ядерного регулювання України за два дні після підриву Каховської ГЕС, що призвів до зниження рівня води в Каховському водосховищі, розпорядилася перевести в режим холодної зупинки останній із шести енергоблоків ЗАЕС, який іще перебуває в гарячій зупинці, - блок №5.

"В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів (Каховського водосховища - ЕР) необхідно негайно розпочати переведення енергоблока №5 ЗАЕС у стан "холодний стоп", доки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження", - ідеться в розпорядженні.

Поки що, згідно з неофіційними даними, цей блок перебуває в гарячій зупинці.

ЗАЕС не виробляє е/е з вересня 2022 року.

Теги: #енергетика #енергоатом #котін

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