ООН напружено працює над збереженням "зернової ініціативи" - Гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у понеділок висловив занепокоєння з приводу ситуації із "зерновою угодою" і заявив про наполегливу роботу над її продовженням.

"ООН працює не покладаючи рук, щоб домогтися можливості зберегти Чорноморську зернову ініціативу", - наводять слова Гутерреша західні ЗМІ.

Водночас він висловив занепокоєння з приводу того, що в липні РФ може вийти з угоди.

Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів, її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив Генсек ООН Антоніу Гуттереш. Однак глава ООН заявив, що невирішені питання ще залишаються.

У порту "Південний" працює Одеський припортовий завод, який перевалює аміак з аміакопроводу Тольятті-Одеса.