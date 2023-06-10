Фактична ціна реалізації газу в травні знизилася на 22,4%

Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у травні 2023 року становила 11 тис. 163,77 грн за 1 тис. куб. м, що на 22,4% менше, ніж у квітні (14 тис. 382,34 грн), повідомляється на сайті Міністерства економіки.

Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.

Середньозважена ціна в договорах купівлі-продажу газу з НАК "Нафтогаз України", укладених за результатами закупівлі газу українського видобутку на організованих товарних ринках (ОТР-УЕБ, УІБ, УМВБ) у травні становила 10 тис. 729,76 грн/тис. куб. м, а середньозважена ціна її "дочок" на ОТР у квітні (на травень) становила 10,75 тис. грн/тис. куб. м.

Найбільшою виявилася середня ціна на підставі UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid і Ask у звітах Argus European Natural Gas і ICIS European Spot Gas Market) - 11 тис. 163,77 грн/тис. куб. м, яка і стала ФЦР.

Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча за європейські ціни.

До березня 2022 року газова рента вираховувалася тільки виходячи з митної вартості імпорту.

2022 грн/тис. куб. м

січень 32 808,28

лютий 29 550,34

березень 29 390,80

квітень 35 932,90

травень 31 174,61

червень 32 193,55

липень 31 991,51

серпень 24 045,30

вересень 39 952,00

жовтень 38 294,51

листопад 28 855,75

грудень 26 199,24

2023

січень 23 723,43

лютий 20 727,73

березень 18 680,83

квітень 14 382,34

травень 11 163,77

Дані: Мінекономіки