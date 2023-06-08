Економіка

20:31 08.06.2023

Зниження потужності ГЕС через підрив Каховської ГЕС компенсуватиме теплова генерація, щоб уникнути відключень

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Зниження потужності ГЕС через підрив Каховської ГЕС компенсуватиме теплова генерація, щоб уникнути відключень

Зниження потужності гідроелектростанціями, пов'язане з необхідністю зменшити об'єм води, що скидається в найнижче в Дніпровському каскаді Каховське водосховище, буде компенсуватися збільшенням потужності теплової генерації, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Уся система зараз буде адаптуватися, щоб, з одного боку, зменшити об'єм води, що скидається в Каховське водосховище, а з іншого - забезпечити достатність балансуючих потужностей за рахунок ТЕС. Через те, що зараз дещо менше виробляють ГЕС, наші станції навпаки забезпечують додаткову генерацію в систему, щоб споживачі не мали відключень", - сказав він в ефірі телеканалу "Прямий" у четвер увечері.

При цьому Сахарук зазначив, що зараз робота ТЕС, які поряд із ГЕС виконують функцію балансування в енергосистемі, буде дуже важливою, особливо під час пікових навантажень. Він звернув увагу на прохання "Укренерго" зменшити споживання під час піків, щоб полегшити балансування енергосистеми.

Загалом, за його словами, система збалансована, балансових обмежень немає, а імпорт надходить у невеликих обсягах.

"Найбільше відключень у прифронтових і прикордонних районах. Найскладніша ситуація в Донецькій області, де щодня знеструмлюється через обстріли 10-20 тис. споживачів", - пояснив топменеджер ДТЕК.

Але, як зазначив Сахарук, це точкові відключення, не пов'язані з дефіцитом потужності.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", ГЕС після підриву Каховської ГЕС знижують потужність виробництва для обмеження надходження води в Каховське водосховище, щоб знизити затоплення. За даними НЕК, загалом виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності. Тому "Укренерго" вкотре закликала споживачів перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування.

Там наголошують, що 7 червня 2023 року з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України приймала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

Зі свого боку, НАЕК "Енергоатом" 7 червня заявив, що намагатиметься скоротити ремонти блоків АЕС, у яких наразі перебувають 4 із 9 доступних Україні блоків, щоб збільшити виробництво е/е у зв'язку з можливим зменшенням виробітку ГЕС через необхідність акумулювати воду у водосховищах, розташованих вище Каховського.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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