Економіка

13:03 08.06.2023

ГЕС знижують виробництво е/е для обмеження надходження води до Каховського водосховища, відключення споживачів не передбачаються - "Укренерго"

2 хв читати
ГЕС знижують виробництво е/е для обмеження надходження води до Каховського водосховища, відключення споживачів не передбачаються - "Укренерго"

Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище за Каховську ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води до Каховського водосховища, щоб знизити затоплення, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії в телеграм-каналі, загалом виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, проте ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері, у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків, у роботі може виникати дефіцит потужності. Тому "Укренерго" вкотре закликало споживачів перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб знизити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування.

У компанії повідомили, що через брак загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України 7 червня з 20:00 до 23:00 приймала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Імпорт та експорт у ці години були відсутні.

Експорт узагалі не здійснюється в четвер (у понеділок він становив 1800 МВт-год, у середу - 800 МВт-год до Польщі - ЕР). Імпорт зі Словаччини передбачається з 14-ї до 19-ї години (загалом 673 МВт-год, що в 10 разів більше за показник середи - ЕР).

Коментуючи в ефірі "Радіо Свобода" в четвер ситуацію в енергосистемі у зв'язку з підривом Каховської ГЕС, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що в короткостроковій перспективі компанія не прогнозує масових відключень споживачів через брак електроенергії, "якщо не буде якихось нових катастрофічних подій".

"Ми повинні пройти найближчі дні та тижні без масових відключень споживачів. Що стосується довгострокової перспективи, то існує план відновлення енергосистеми до ОЗП 2023/2024 рр., і цей план містить у собі відновлення генерувальних потужностей, які нам знадобляться на зиму. Виконання цього плану буде передумовою уникнення відключень не лише влітку та восени, а й узимку", - сказав він.

Окремо "Укренерго" зазначило, що на Донеччині бригади обленерго відновили енергоживлення для майже 6 тис. споживачів і приблизно для тисячі споживачів у Харківській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" разом з "Укргідроенерго" опрацьовували сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС, що передбачало зміну режиму роботи ГЕС задля зменшення обсягу води, що надходить до Каховського водосховища. Прогнозувалося, що такі зміни призведуть до зменшення виробництва е/е на ГЕС.

Зі свого боку, НАЕК "Енергоатом" намагатиметься скоротити ремонти блоків АЕС, у яких наразі перебувають чотири з дев'яти доступних Україні блоків, щоб збільшити виробництво е/е у зв'язку з можливим зменшенням виробітку ГЕС через необхідність акумулювати воду у водосховищах, розташованих вище Каховського.

Востаннє енергосистема України для покриття вечірнього піку споживання приймала аварійну допомогу 27 травня від енергосистеми Румунії.

Теги: #електроенергія #гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 07.06.2023
Верещук: Евакуація і гуманітарне реагування - пріоритети уряду на найближчі дні через катастрофу на Каховській ГЕС

Верещук: Евакуація і гуманітарне реагування - пріоритети уряду на найближчі дні через катастрофу на Каховській ГЕС

07:54 07.06.2023
Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

07:38 07.06.2023
Посол США: Приголомшена руйнуванням дамби Каховської ГЕС, ведемо тісну співпрацю з українською владою для надання допомоги людям

Посол США: Приголомшена руйнуванням дамби Каховської ГЕС, ведемо тісну співпрацю з українською владою для надання допомоги людям

07:24 07.06.2023
Кислиця на Радбезі ООН: Підривом Каховської ГЕС росіяни визнають, що не можуть утримати цю територію

Кислиця на Радбезі ООН: Підривом Каховської ГЕС росіяни визнають, що не можуть утримати цю територію

02:48 07.06.2023
США допоможуть Україні: Байден про ситуацію навколо Каховської ГЕС

США допоможуть Україні: Байден про ситуацію навколо Каховської ГЕС

01:28 07.06.2023
Винні у катастрофі на Каховській ГЕС постануть перед МКС

Винні у катастрофі на Каховській ГЕС постануть перед МКС

22:00 06.06.2023
РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

21:57 06.06.2023
РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

21:47 06.06.2023
Складною залишається ситуація в Корабельному районі Херсонщини, підтоплено понад 1 тис. будинків, а 1,5 тис. осіб евакуйовано

Складною залишається ситуація в Корабельному районі Херсонщини, підтоплено понад 1 тис. будинків, а 1,5 тис. осіб евакуйовано

21:20 06.06.2023
Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спрацьовування Каховського водосховища призупиняється, але розширюється зона підтоплення - голова "Укргідроенерго"

Знеструмлено 20 тис. споживачів Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС і повені - Міненерго

На будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років - глава "Укргідроенерго"

Агентство відновлення побудує водогін для подання води постраждалим через підрив дамби Каховської ГЕС населеним пунктам

Пошкодження Каховської ГЕС наразі не становить безпосередньої небезпеки для ЗАЕС - Гроссі

ОСТАННЄ

УЗ планує надавати вантажовласникам повний перелік експедиторських послуг і вийти з ними на ринки ЄС, створивши нову компанію

Найприбутковішими банками у квітні-2023 стали Приват, Райф, ПУМБ, Укрсиб, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Кредит-Дніпро та Ощад

Єдиний в Україні державний осетровий завод затоплено через підрив Каховської ГЕС

НБУ попередить держбанки й обмінники про неприпустимість прийому зношених купюр із комісією - Гетманцев

РГК за допомогою супутникового обладнання та нейромереж створює 3D-моделі газових мереж

Спрацьовування Каховського водосховища призупиняється, але розширюється зона підтоплення - голова "Укргідроенерго"

Знеструмлено 20 тис. споживачів Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС і повені - Міненерго

"Метінвест" спрямував понад 10 млн грн на допомогу військовим на зведення фортифікаційних споруд навколо Покровська Донецької області

На будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років - глава "Укргідроенерго"

Агентство відновлення побудує водогін для подання води постраждалим через підрив дамби Каховської ГЕС населеним пунктам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА