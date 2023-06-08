ГЕС знижують виробництво е/е для обмеження надходження води до Каховського водосховища, відключення споживачів не передбачаються - "Укренерго"

Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище за Каховську ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води до Каховського водосховища, щоб знизити затоплення, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії в телеграм-каналі, загалом виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, проте ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері, у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків, у роботі може виникати дефіцит потужності. Тому "Укренерго" вкотре закликало споживачів перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб знизити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування.

У компанії повідомили, що через брак загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України 7 червня з 20:00 до 23:00 приймала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Імпорт та експорт у ці години були відсутні.

Експорт узагалі не здійснюється в четвер (у понеділок він становив 1800 МВт-год, у середу - 800 МВт-год до Польщі - ЕР). Імпорт зі Словаччини передбачається з 14-ї до 19-ї години (загалом 673 МВт-год, що в 10 разів більше за показник середи - ЕР).

Коментуючи в ефірі "Радіо Свобода" в четвер ситуацію в енергосистемі у зв'язку з підривом Каховської ГЕС, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що в короткостроковій перспективі компанія не прогнозує масових відключень споживачів через брак електроенергії, "якщо не буде якихось нових катастрофічних подій".

"Ми повинні пройти найближчі дні та тижні без масових відключень споживачів. Що стосується довгострокової перспективи, то існує план відновлення енергосистеми до ОЗП 2023/2024 рр., і цей план містить у собі відновлення генерувальних потужностей, які нам знадобляться на зиму. Виконання цього плану буде передумовою уникнення відключень не лише влітку та восени, а й узимку", - сказав він.

Окремо "Укренерго" зазначило, що на Донеччині бригади обленерго відновили енергоживлення для майже 6 тис. споживачів і приблизно для тисячі споживачів у Харківській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" разом з "Укргідроенерго" опрацьовували сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС, що передбачало зміну режиму роботи ГЕС задля зменшення обсягу води, що надходить до Каховського водосховища. Прогнозувалося, що такі зміни призведуть до зменшення виробництва е/е на ГЕС.

Зі свого боку, НАЕК "Енергоатом" намагатиметься скоротити ремонти блоків АЕС, у яких наразі перебувають чотири з дев'яти доступних Україні блоків, щоб збільшити виробництво е/е у зв'язку з можливим зменшенням виробітку ГЕС через необхідність акумулювати воду у водосховищах, розташованих вище Каховського.

Востаннє енергосистема України для покриття вечірнього піку споживання приймала аварійну допомогу 27 травня від енергосистеми Румунії.