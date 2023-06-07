Найприбутковішими банками у квітні-2023 стали Приват, Райф, ПУМБ, Укрсиб, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Кредит-Дніпро та Ощад

Державний ПриватБанк у квітні 2023 року одержав ще 4 млрд 839,58 млн грн чистого прибутку, до трійки найприбутковіших увійшов банк із іноземним капіталом Райффайзен Банк - 764,1 млн грн і з українським капіталом ПУМБ - 684,7 млн грн.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у трьох банків із іноземним капіталом, що йдуть далі, показники доволі близькі: Укрсиббанк - 569,1 млн грн, Сітібанк - 549,9 млн грн і ОТП Банк - 549,1 млн грн.

Державний Укргазбанк у квітні заробив 375,2 млн грн і Універсал Банк (mono) - 334,6 млн грн.

Прибуток від 200 млн грн до 100 млн грн отримали ще п'ять банків: Креді Агріколь Банк, Кредобанк, Прокредит Банк, Сенс-Банк (раніше - Альфа-Банк) та Укрексімбанк.

Серед цих зазначених 13 банків лише два - Креді Агріколь і Укрексім - у квітні збільшили резерви (відповідно на 119,9 млн грн і 106,8 млн грн), тоді як усі інші їх скоротили, найбільше - Сенс-Банк, який розформував їх на 959,1 млн грн.

Перелік із 13 збиткових банків у квітні очолили банк "Кредит-Дніпро" - 29,6 млн грн, Ощадбанк - 18,9 млн грн та Перший інвестиційний банк (ПІБ), що очікує на конфіскацію контрольного пакета акцій на користь держави, - 10,4 млн грн.

Загалом у квітні чистий прибуток банків знизився до 9,94 млрд грн із 12,58 млрд грн у березні, що однак більше за 6,61 млрд грн у лютому, а без урахування ПриватБанку - до 5,1 млрд грн із 5,26 млрд грн у березні.

Водночас якщо в березні загальні активи всіх банків збільшилися на 26,07 млрд грн, то у квітні вони зросли на 61,53 млрд грн, зокрема у ПриватБанку - на 11,48 млрд грн, Укрсиббанку - на 10,30 млрд грн, Райффайзен Банку - на 7,15 млрд грн і Ощадбанку - на 6,06 млрд грн.

Такий стрибок активів дозволив Укрсиббанку піднятися за підсумками квітня на 6 місце серед усіх українських банків, випередивши ПУМБ, активи якого у квітні збільшилися на 3,216 млрд грн.

У зв'язку з відсутністю у квітні нових стимулів для купівлі ОВДП у резерви їхній обсяг у портфелі банків скоротився на 5,4 млрд грн після зростання на 8,69 млрд грн у березні, 24,8 млрд грн у лютому і 21,2 млрд грн у січні.

Найбільше портфелі впали у ПриватБанку (на 12,82 млрд грн), Універсал Банку (на 0,86 млрд грн) і Акордбанку (на 0,61 млрд грн), тоді як Укрсиббанк наростив свій на 4,64 млрд грн, Ощадбанк - на 1,60 млрд грн і Укргазбанк - на 1,29 млрд грн.

Загалом за підсумками чотирьох місяців цього року найприбутковішим із великим відривом залишається ПриватБанк - 20,88 млрд грн чистого прибутку, або 47,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.

Райффайзен Банк за січень-квітень отримав 2,83 млрд грн чистого прибутку, Укрсиббанк - 2,32 млрд грн, ПУМБ - 2,23 млрд грн, Ощадбанк - 2,07 млрд грн, ОТП Банк - 2,01 млрд грн, Сітібанк - 1,95 млрд грн.

Серед 12 банків, чий чистий прибуток за чотири місяці перевищив 1 млрд грн, також Укргазбанк - 1,81 млрд грн, Сенс-Банк - 1,33 млрд грн, Укрексімбанк - 1,24 млрд грн і Універсал банк (mono) - 1,16 млрд грн.