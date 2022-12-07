Найприбутковішими банками у жовтні стали Приват, Укрсиб, Сіті, mono та ОТП, найбільш збитковими – Ощад, Укрексім та Укргаз

Державний ПриватБанк у жовтні очолив перелік із 48 прибуткових банків із чистим прибутком 3,934 млрд грн, забезпечивши прибуток усієї банківської системи цього місяця.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, слідом йдуть банки з іноземним капіталом Укрсиббанк - 518,1 млн грн і Сітібанк - 398,1 млн грн, що були серед лідерів і у вересні.

Завершують п'ятірку Універсал банк ( mono ) – 384,5 млн грн та ще один банк з іноземним капіталом – ОТП Банк – 224,7 млн грн.

ПриватБанку вдалося досягти такого значного прибутку, незважаючи на доформування ще 1,11 млрд грн резервів, проте його активи в жовтні зросли одразу на 18,04 млрд грн.

Інші банки-лідери з прибутку також значно наростили активи у жовтні: Укрсиб та ОТП – на 5,67 млрд грн та 5,58 млрд грн відповідно, Сіті – на 3,73 млрд грн, mono – на 2,82 млрд грн, тоді як обсяги доформування резервів у них становили від 1,9 млн грн у Сіті до 282,5 млн грн в УкрСибу.

Невеликий прибуток у жовтні знову показав Альфа Банк (Україна) – 96,2 млн грн порівняно з 558,2 млн грн у вересні, проте активи його знову скоротилися – на 8,49 млрд грн порівняно з 6,6 млрд грн у вересні .

Серед лідерів зі збитків у жовтні три інші держбанки: Ощадбанк – 1,62 млрд грн, Укрексімбанк – 472,2 млн грн та Укргазбанк – 293,9 млн грн.

Ощадбанк показав такий збиток із доформуванням резервів на 0,9 млрд. грн. і зростанням активів на 2,1 млрд. грн., тоді як в Укрексімбанку резерви навіть скоротилися на 0,5 млрд. грн за зростання активів одразу на 21,43 млрд грн.

Ургазбанк у жовтні доформував 0,55 млрд грн резервів за скорочення активів на 4,55 млрд грн.

Серед банків, які завершили жовтень зі значними збитками, також знову Ідея Банк – 223,9 млн грн порівняно зі 190,3 млн грн у вересні (зростання резервів на 461,6 млн грн), а також Правекс Банк – 162,8 млн грн (Зростання резервів на 105,4 млн грн).

За результатами 10 місяців цього року найприбутковішим залишається ПриватБанк – 17,76 млрд. грн.

За ним зі значним відривом слідують Ощадбанк – 2,71 млрд грн, Укрсиббанк – 2,62 млрд грн, Райффайзен Банк – 2,51 млрд грн та Сітібанк – 1,9 млрд грн, а слідом mono – 1,26 млрд грн, Ощадбанк – 1,09 млрд грн, банк "Південний" – 0,46 млрд грн та Айбокс Банк – 0,4 млрд грн.

Найбільші збитки за січень-жовтень показали Укрексімбанк – 8,38 млрд грн, Альфа-Банк – 4,22 млрд грн, Укргазбанк – 3,65 млрд грн.

Завершують п'ятірку збиткових ПроКредит Банк – 1,46 млрд грн та Ідея Банк – 0,45 млрд грн.

Загалом за 10 місяців цього року 46 банків спрацювали із чистим прибутком, тоді як 21 – із чистим збитком.

За даними Нацбанку, у жовтні сумарний портфель ОВДП всіх банків зменшився на 2,72 млрд грн, найбільше (як і у вересні) у Альфа Банку - на 2,55 млрд грн, тоді як у ПУМБу - на 1,07 млрд грн, Райффайзен Банку – на 0,97 млрд грн, ТАСкомбанку – на 0,73 млрд грн та mono – на 0,59 млрд грн.

Водночас, ПриватБанк і Укрексімбанк збільшили свої портфелі держоблігацій відповідно на 5,38 млрд грн і 0,5 млрд грн.