"Метінвест" спрямував понад 10 млн грн на допомогу військовим на зведення фортифікаційних споруд навколо Покровська Донецької області

Гірничо-металургійна група "Метінвест" допомагає військовим інженерам Збройних сил України зводити фортифікаційні споруди навколо Покровська Донецької області.

Згідно з інформацією компанії у фейсбуці у середу, споруди захищатимуть військовослужбовців і городян від ворожого вогню.

Водночас уточнюється, що до робіт приступили рік тому, за цей час побудували три лінії оборони. "Метінвест Покровськвугілля" надає для цього свою спецтехніку, пальне і фахівців. У пікові моменти було задіяно до п'яти одиниць техніки "Метінвесту". Загалом на гарантування безпеки громади компанія спрямувала понад 10 млн грн.

"Метінвест" також передає на донецький напрямок спеціальні мобільні укриття, дрони, тепловізори, бронежилети та інше спорядження і техніку.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=212222478305139