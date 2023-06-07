Економіка

10:30 07.06.2023

Агентство відновлення побудує водогін для подання води постраждалим через підрив дамби Каховської ГЕС населеним пунктам

2 хв читати
Агентство відновлення побудує водогін для подання води постраждалим через підрив дамби Каховської ГЕС населеним пунктам

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури запланувало будівництво трьох ділянок водопроводу завдовжки 87 кілометрів для відновлення централізованого водопостачання міст і сіл, у яких виникли проблеми з водозабезпеченням через підрив дамби Каховської ГЕС.

Водогін пропускатиме 300 тис. куб. м води на добу з можливістю збільшення обсягу водопостачання, повідомляється на сторінці Держагентства у фейсбуці в середу.

"Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України будуватиме водогони до постраждалих від підриву Каховської ГЕС населених пунктів. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало виділення на вчорашньому засіданні уряду 1,5 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для будівництва магістральних водопроводів на півдні України", - ідеться в повідомленні.

Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм заявив, що будівництво розпочнеться після узгодження маршруту проходження водогону, з урахуванням наявних комунікацій.

"Ми плануємо якнайшвидше розпочати будівництво трубопроводу, насосних станцій, розчистити та поглибити водоканал. Наш перший крок - узгодити маршрут його проходження з урахуванням розвитку населених пунктів та наявних комунікацій. Далі почнемо виготовляти проєктну документацію. Після геологічних і геодезичних робіт матимемо більш чітку картину і зможемо точно визначити, скільки часу потрібно, щоб завершити такий масштабний проєкт", - наводяться в повідомленні слова Найєма.

За словами віцепрем'єра – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, представники Агентства відновлення, Міністерства довкілля, рятувальники, місцева влада та військові вже працюють на місцях, щоб прискорити початок будівництва.

"Один із наших пріоритетів наразі — швидке забезпечення постраждалих регіонів стабільним водопостачанням. Уже разом із командою Агентства відновлення, Міндовкілля, рятувальниками, військовими, місцевою владою працюємо на місцях, щоб будівництво стартувало якнайшвидше", - заявив Кубраков.

Зазначається, що через падіння рівня води в Каховському водосховищі без водопостачання залишиться значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Запланована до будівництва інфраструктура забезпечуватиме якісною питною водою жителів Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Мар'янського та Покрову.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Також майже 846 млн грн уряд виділив Херсонській, Миколаївській, Запорізькій і Дніпропетровській областям на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

 

Теги: #водопостачання #відновлення #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 07.06.2023
На будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років - глава "Укргідроенерго"

На будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років - глава "Укргідроенерго"

10:25 07.06.2023
Підрив Каховської ГЕС навряд чи загрожує безпеці ЗАЕС - британська розвідка

Підрив Каховської ГЕС навряд чи загрожує безпеці ЗАЕС - британська розвідка

10:14 07.06.2023
Вода в підтоплених районах півдня України може стати непридатною для використання, через 3-5 днів почнеться мор риби - МОЗ

Вода в підтоплених районах півдня України може стати непридатною для використання, через 3-5 днів почнеться мор риби - МОЗ

09:36 07.06.2023
Фінляндія готова надати допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської дамби - глава МЗС

Фінляндія готова надати допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської дамби - глава МЗС

09:35 07.06.2023
Велика Британія збирає інформацію про руйнування на Каховській ГЕС - прем'єр

Велика Британія збирає інформацію про руйнування на Каховській ГЕС - прем'єр

09:26 07.06.2023
ООН готова зробити все можливе для допомоги постраждалим у зоні руйнування Каховської ГЕС - заступник генсека

ООН готова зробити все можливе для допомоги постраждалим у зоні руйнування Каховської ГЕС - заступник генсека

09:19 07.06.2023
Гроссі повідомив, що особисто очолить місію з ротації інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС наступного тижня через ситуацію з Каховською ГЕС

Гроссі повідомив, що особисто очолить місію з ротації інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС наступного тижня через ситуацію з Каховською ГЕС

08:02 07.06.2023
Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

07:33 07.06.2023
Україна зібрала всі факти причетності РФ до підриву Каховської ГЕС

Україна зібрала всі факти причетності РФ до підриву Каховської ГЕС

07:28 07.06.2023
В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років - глава "Укргідроенерго"

Пошкодження Каховської ГЕС наразі не становить безпосередньої небезпеки для ЗАЕС - Гроссі

Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми, загрози стабільності електропостачання немає - Міненерго та "Укренерго"

Знищення Каховської ГЕС відсунуло відновлення херсонського овочівництва на 5 років - каховські овочівники

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована - "Енергоатом"

ОСТАННЄ

СБ погіршив прогноз зростання ВВП України до 2%

Експорт молочної продукції у травні зріс майже на 30% порівняно з квітнем - галузева асоціація

Міненерго ініціює збільшення імпорту е/е в Україну до 2 ГВт у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах

Агресор має відповісти за завдані збитки Україні, українському бізнесу, кожному українцю - СЕО "Метінвесту"

Україна побудує на місці зруйнованої Каховської ГЕС нову станцію - голова "Укргідроенерго"

Пошкодження Каховської ГЕС наразі не становить безпосередньої небезпеки для ЗАЕС - Гроссі

ТЕС "ДТЕК" за потреби готові балансувати енергосистему

Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми, загрози стабільності електропостачання немає - Міненерго та "Укренерго"

Знищення Каховської ГЕС відсунуло відновлення херсонського овочівництва на 5 років - каховські овочівники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА