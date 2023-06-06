"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС призупинив виплавку сталі, щоб знизити споживання води в критичних умовах.

"Через підрив і руйнування Каховської ГЕС агресором "ArcelorMittal Кривий Ріг" обмежив споживання води і поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва. Роботу фактично всього обладнання, що охолоджується водою, тимчасово призупинено. Так підприємство збереже виробничі агрегати і знизить обсяги споживання води до нормалізації ситуації", - повідомляється в інформації АМКР.

При цьому уточнюється, що підприємство призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. У роботі залишаться тільки доменне і коксохімічне виробництво, а також ГЗК.

"Логістично-сировинний ланцюг компанії працює стабільно і задоволеність клієнтів є нашим незмінним пріоритетом. Усі замовлення будуть виконані в повному обсязі, щоб уникнути будь-яких незручностей для них", - наголошується в інформації компанії.

Як швидко підприємство зможе повернутися до нормального режиму роботи, буде зрозуміло протягом найближчих 3-4 днів після аналізу глибини падіння рівня води в Каховському водосховищі, додають на підприємстві.

Компанія повідомила, що у зв'язку з атакою агресора на дамбу Каховського водосховища 7 червня продовжуватиметься обмеження водопостачання на підприємстві, а також про відсутність водопостачання в заводоуправлінні. Тому ті співробітники заводоуправління, у яких є ноутбуки, у середу працюватимуть віддалено.

Інших співробітників заводоуправління, які не мають ноутбуків, керівництво попросило за погодженням зі своїм керівником оформити цього дня відпустку без збереження зарплати.

Про графік роботи на 8 червня і в наступні дні адміністрація повідомить додатково.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".