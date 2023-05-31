Економіка

15:22 31.05.2023

"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

2 хв читати
"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

З початку повномасштабної війни гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала захисникам України і на соціальні об'єкти в містах присутності майже 450 систем резервного живлення, акумуляторів і портативних зарядних пристроїв.

Згідно з пресрелізом компанії, найбільшу партію генераторів отримали воїни Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби України.

Крім того, 100 зарядних станцій EcoFlow різної потужності доставили захисникам 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ - вони заряджатимуть радіостанції, роутери та ретранслятори, які всередині цієї ж поставки передала компанія.

Загалом для забезпечення надійного електроживлення військових об'єктів та обладнання передано 273 генератори та зарядні станції, а також сонячні панелі та понад 160 портативних зарядних пристроїв і акумуляторів.

У містах присутності системи резервного живлення від "Метінвесту" встановлюються переважно на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема в котельнях Покровська. На початку 2023 року компанія в оперативному порядку придбала у закордонних постачальників п'ять сучасних дизельних генераторів на суму 5 млн грн.

Раніше "Метінвест" також допоміг придбати та встановити потужні генератори в лікарнях Мирнограда, Кривого Рогу та Запоріжжя. У Кам'янському компанія придбала генератор, щоб облаштувати "Пункт незламності" на базі 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Загалом "Метінвест" передав на соціальні об'єкти в містах присутності 11 генераторів. Також компанія допомагає з організацією доставки систем резервного живлення, які передають до України партнери. Зокрема, навесні австрійська будівельна компанія Strabag надала партію потужних генераторів до Запоріжжя, Кам'янського, Покровська, Херсона та Миколаєва. Усі питання логістики взяли на себе дипломати та гуманітарний проєкт "Рятуємо Життя", створений "Метінвестом" у координації з Фондом Ріната Ахметова.

У Запоріжжі три генератори отримав концерн "Міські теплові мережі".

Крім того, "Метінвест" працює на забезпечення системами резервного живлення захисних споруд і промислових майданчиків своїх підприємств.

Сумарно з 24 лютого 2022 року "Метінвест" спрямував на допомогу країні понад 3,4 млрд грн, з яких понад 1,8 млрд грн - на мілітарні проєкти "Сталевого Фронту".

 

Теги: #зсу #гумдопомога #метінвест #благодійність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 30.05.2023
Protez Hub за підтримки "Рятуємо життя" проведе Всеукраїнську програму підвищення кваліфікації з протезування та реабілітації

Protez Hub за підтримки "Рятуємо життя" проведе Всеукраїнську програму підвищення кваліфікації з протезування та реабілітації

14:14 30.05.2023
ВР має намір надати можливість військовим мати 40 відпускних днів за рік - нардеп

ВР має намір надати можливість військовим мати 40 відпускних днів за рік - нардеп

13:05 30.05.2023
На бахмутському напрямку за добу бойових зіткнень не було, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

На бахмутському напрямку за добу бойових зіткнень не було, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

12:15 30.05.2023
На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

18:59 29.05.2023
До Бахмута заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи

До Бахмута заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи

07:36 29.05.2023
Херсонводоканал отримав силові модулі перетворювачів частоти та мотопомпи як гуманітарну допомогу

Херсонводоканал отримав силові модулі перетворювачів частоти та мотопомпи як гуманітарну допомогу

08:42 28.05.2023
ЗС України знищили 52 із 54 "шахедів", які атакували Україну

ЗС України знищили 52 із 54 "шахедів", які атакували Україну

13:59 27.05.2023
Українські військові розпочали навчання на танках Abrams, яке триватиме 10-12 тижнів - NYT

Українські військові розпочали навчання на танках Abrams, яке триватиме 10-12 тижнів - NYT

12:42 27.05.2023
Під час контратак у районі Бахмута українським силам вдалося просунутися на 350-400 м - Череватий

Під час контратак у районі Бахмута українським силам вдалося просунутися на 350-400 м - Череватий

11:10 27.05.2023
ЄС від початку війни доставив в Україну 90 тисяч тонн допомоги

ЄС від початку війни доставив в Україну 90 тисяч тонн допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна наполягає на скасуванні обмежень агроекспорту в ЄС і напрацюванні спільного рішення

Україна отримала чергові $1,25 млрд від США через Світовий банк

Другого етапу підвищення тарифів на е/е для населення не передбачено - глава Міненерго

Підвищення тарифу на е/е для населення з червня є вимушеним - глава Міненерго

"Укренерго" відновило енергопостачання споживачам

ОСТАННЄ

Про скорочення персоналу повідомили 62,8% компаній ринку нерухомості України - URE Club

Агроєврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України до 5 країн ЄС щонайменше до кінця жовтня

Україна наполягає на скасуванні обмежень агроекспорту в ЄС і напрацюванні спільного рішення

EVA розширює асортимент продукції під власними торговими марками

Україна проведе консультації з ЄК щодо поглиблення української частини Дунаю для забезпечення прохідної осадки суден 7,2 метра

Україна отримала чергові $1,25 млрд від США через Світовий банк

Рада підтримала приєднання України до Банку розвитку Ради Європи

Tesla готова далі розширюватися в Китаї - МЗС за підсумками зустрічі з Маском

Україна з 5 червня по 15 вересня заборонила експорт цукру

Другого етапу підвищення тарифів на е/е для населення не передбачено - глава Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА