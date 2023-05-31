Tesla готова далі розширюватися в Китаї - МЗС за підсумками зустрічі з Маском

Американська Tesla готова продовжувати розширення бізнесу в Китаї, передає CNBC із посиланням на заяву міністерства закордонних справ КНР за підсумками зустрічі глави відомства, експосла країни у Вашингтоні Цинь Гана з гендиректором виробника електромобілів Ілоном Маском.

За словами Цинь Гана, "модернізація в китайському стилі" з такими аспектами, як величезне населення і "загальне процвітання", створить "безпрецедентні потенціал зростання і ринковий попит", а внутрішній ринок електромобілів "має широкі перспективи розвитку".

Китай продовжить відкриватися для зовнішнього світу і створювати орієнтоване на ринок, засноване на законі ділове середовище для Tesla та інших іноземних компаній, йдеться в заяві МЗС.

Міністерство також зазначило, що Маск високо оцінив китайський народ і його досягнення, а Tesla виступає проти "роз'єднання" (на тлі напружених відносин США і Китаю - ІФ).

Акції Tesla дорожчають на 4% на премаркеті у вівторок. Від початку року капіталізація компанії збільшилася на 56,8%, до $612,25 млрд.