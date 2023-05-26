Втрати потужності ОЕС України внаслідок агресії РФ за два роки зросли майже всемеро

Втрати встановленої потужності української енергосистеми за два роки внаслідок російської агресії зросли майже всемеро, повідомили в НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії у фейсбуці у п'ятницю, у травні 2021 року на тимчасово окупованій території перебувало 4 ГВт встановлених потужностей, зокрема й великі Зуївська та Старобешівська ТЕС, окуповані ще 2014 року.

За рік - у травні 2022-го - через повномасштабне вторгнення Росії в окупації було вже 21 ГВт, зокрема й Запорізька АЕС, яка забезпечувала приблизно 20% виробництва електроенергії. Водночас у НЕК зазначили, що завдяки героїзму енергетиків минулого літа ЗАЕС ще видавала електроенергію в українську енергомережу, але з осені 2022 року через масовані обстріли окупантів втратила таку можливість.

"Таким чином, у травні 2023 року після сезону масованих атак на українську енергосистему втрати встановленої потужності зросли до 27 ГВт", - резюмували в НЕК.

Водночас системний оператор пояснив, що літня ремонтна кампанія енергоблоків через суттєві пошкодження буде набагато складнішою, ніж у попередні роки, тому виробництво електроенергії тимчасово зменшується.

"Прогнозувати, попереджати та запобігати - невід'ємна частина роботи оператора енергосистеми будь-якої країни. Попередження про дефіцит потужності не означає неминучих відключень споживачів", - наголосив системний оператор.

У компанії запевнили, що використовуватимуть усі можливі резерви для забезпечення енергопостачання в країні.

Як повідомлялося, тиждень тому голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що обмеження споживачів електроенергії в разі її дефіциту - це останній із можливих заходів щодо балансування енергосистеми.

Найбільш очевидним способом збалансування української енергосистеми він назвав імпорт електроенергії з Європи, а також максимізацію можливостей теплової та гідрогенерації.

Він також укотре закликав дбайливо споживати е/е, особливо у вечірні години, приблизно з 19:00 до 22:00, переносити споживання на ніч або на день.