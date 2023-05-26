Економіка

15:54 26.05.2023

Кабмін зобов'язав регулярно оприлюднювати звіти про надходження та витрати Фонду відновлення

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Кабмін зобов'язав регулярно оприлюднювати звіти про надходження та витрати Фонду відновлення

Кабінет Міністрів України зобов'язав розпорядників коштів Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури щомісяця оприлюднювати звіти про надходження і витрати, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Удосконалюємо механізм використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Вносимо зміни до порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи президента Володимира Зеленського UNITED24", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Кабмін, зокрема, уможливив передачу ресурсів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів.

"А головне - зобов'язуємо розпорядників і Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та витрати. Усе має бути максимально прозорим, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні", - заявив прем'єр.

Теги: #фонд #відновлення #звітність

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