Економіка

15:11 26.05.2023

Україна засіяла ярими зерновими майже 97% плану, за окремими культурами випереджає минулорічні показники

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Україна засіяла ярими зерновими майже 97% плану, за окремими культурами випереджає минулорічні показники

Українські аграрії за минулий тиждень засіяли 585,2 тис. га зерновими та зернобобовими культурами порівняно з 1 млн 105,5 тис. га попереднього тижня та 1267,2 тис. га – ще тижнем раніше, повідомило Міністерство агрополітики та продовольства у п'ятницю.

За його даними, на 25 травня площі під ярими зерновими та зернобобовими досягли 5,278 млн га, або близько 96,7% від запланованих.

Засіяні навесні площі ще нижчі за минулорічні, коли станом на 26 травня вони досягли 5,905 млн га, проте відставання знову скоротилося: за аналогічний тиждень у 2022 році було засіяно 267,1 тис. га.

Відставання переважно сформовано за рахунок найбільш масових культур – кукурудзи та ярого ячменю, посіви яких відповідно на 16,4% та 17,8% менше від минулорічних і становлять 3,266 тис. га та 759,6 тис. га. За кукурудзою вони вже перевершили прогноз Мінагрополітики в 3,618 млн га, тоді як щодо ячменю помітно нижче за очікувані 1,041 млн га.

Водночас площі під іншими зерновими культурами вже більші ніж рік тому. Це стосується ярої пшениці – 261,9 тис. га (на 38,4%), гречки – 83,1 тис. га (44,0%), проса – 46,1 тис. га (11,6%) та гороху - 135,6 тис. га (7,7%).

Як зазначило Мінагрополітики, лідирували у польових роботах із зерновими та зернобобовими на поточному тижні аграрії найпівнічнішої Чернігівщини – 94,5 тис. га, а найбільші посіви ярих зернових у Полтавській області – 626 тис. га.

За даними Мінагрополітики, соняшником зайнято 4,616 млн га, що вже на 8,2% перевищує торішній показник, але ще помітно нижче за очікування в 5,641 млн га. Найбільше цією олійною культурою зайнято у Кіровоградській області – 576 тис. га.

Посівні площі під цукровими буряками, навпаки, перевищили прогноз у 220 тис. га і досягли 240,9 тис. га, що на третину більше торішніх на цю дату і вище навіть 2021 року, коли вони становили 226 тис. га.

Посіви сої розширилися до 1,636 млн. га і перевищили торішні вже на 42%, і до прогнозу в 1,841 млн. га залишилося небагато. Лідирує Київська область із 188,8 тис. га.

Згідно з прогнозом міністерства від кінця березня, у 2023 році посівні площі зернових та зернобобових культур становитимуть 10,24 млн га, що на 1,4 млн га менше показника 2022 року, тоді як під олійними зростуть на 0,92 млн га – до 8, 85 млн. га. Зокрема, посіви пшениці озимої – 4166 тис. га (-834 тис. га до попереднього року), ярої пшениці – 285 тис. га (+67 тис. га), озимого ячменю – 536 тис. га (-255 тис. га).

Теги: #зернові #посівна

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