Економіка

19:10 25.05.2023

Ferrexpo провело річні збори, на яких акціонери відхилили низку пропозицій ради директорів

2 хв читати
Ferrexpo провело річні збори, на яких акціонери відхилили низку пропозицій ради директорів

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з активами в Україні провела річні загальні збори акціонерів, на яких було відхилено низку пропозицій ради директорів.

Згідно з біржовим повідомленням компанії, на річних загальних зборах, що відбулися в четвер, було затверджено звіти Ferrexpo за 2022 рік, зокрема про винагороду. Також переобрано директорами Грема Дакомба (Graeme Dacomb), Лучіо Дженовезе (Lucio Genovese), Віталія Лісовенка, Фіону Маколей (Fiona MacAulay) і Наталію Поліщук.

Водночас збори відхилили низку проєктів, зокрема про дозвіл директорам розподіляти акції, уповноваження директорів скасовувати переважне право купівлі, дозвіл компанії здійснювати ринкові купівлі власних акцій.

У коментарі ради директорів щодо поданої значної кількості голосів проти резолюцій наголошується, що значну частку (понад 20%) голосів було віддано проти рішень, які дозволяють директорам розподіляти акції та дають директорам право відмовлятися від переважного права, і зрештою ці рішення не було ухвалено.

"Рада директорів Ferrexpo розуміє, що такий результат голосування був зумовлений насамперед тим, що найбільший акціонер компанії (Костянтин Жеваго - ІФ-У) не хотів піддаватися подальшому розмиванню своєї голосуючої частки в компанії. Також значну частку (понад 20%) голосів було віддано проти переобрання одного з директорів нашої компанії (Віталія Лісовенка - ІФ-У) за підсумками голосування незалежних акціонерів", - констатується в примітці.

Рада консультуватиметься і взаємодіятиме з акціонерами, щоб краще зрозуміти причини цих голосів, і опублікує оновлену інформацію про свою взаємодію з акціонерами протягом 6 місяців після сьогоднішніх загальних зборів акціонерів.

Рада директорів ухвалила рішення призначити незалежного невиконавчого директора Наталію Поліщук головою комітету групи з охорони здоров'я, безпеки, довкілля та суспільства (HSEC) замість Анн-Крістін Андерсен, яка не балотувалася на переобрання на річних загальних зборах акціонерів.

Крім того, Грег Нортьє, керівник відділу кадрів групи, був призначений членом комітету з питань HSEC замість Джима Норта, головного виконавчого директора. Зміни набувають чинності відсьогодні.

Збори вирішили повторно призначити MHA MacIntyre Hudson аудиторами компанії, уповноваживши ревізійну комісію визначати розмір винагороди аудиторів.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії належить 100% ТОВ "Єристівський ГЗК", 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК" і 99,9-відсоткова частка ТОВ "Біланівський ГЗК".

Теги: #ferrexpo #збори #підсумки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 17.05.2023
Ferrexpo нічого не може сказати з приводу ситуації з Жеваго і підкупом суддів, тим часом акції компанії падають

Ferrexpo нічого не може сказати з приводу ситуації з Жеваго і підкупом суддів, тим часом акції компанії падають

13:58 16.05.2023
Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду

Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду

17:16 10.05.2023
Путін призиває резервістів на військові збори

Путін призиває резервістів на військові збори

19:07 07.05.2023
Ексміноритарії вимагають від ПГЗК Ferrexpo стягнути сумарно понад 135 млн грн за примусовий викуп їхніх акцій у 2019 році

Ексміноритарії вимагають від ПГЗК Ferrexpo стягнути сумарно понад 135 млн грн за примусовий викуп їхніх акцій у 2019 році

18:26 07.05.2023
Суд за скаргою ФГВФО визнав неправомірними дії держвиконавця за відмову заарештувати 50,3% у ГЗК Ferrexpo у справі "Фінанси та Кредит"

Суд за скаргою ФГВФО визнав неправомірними дії держвиконавця за відмову заарештувати 50,3% у ГЗК Ferrexpo у справі "Фінанси та Кредит"

09:06 20.04.2023
Велика Палата Верховного суду скасувала постанову Північного апеляційного Госпсуду про передачу акцій Полтавського ГЗК Ferrexpo чотирьом компаніям

Велика Палата Верховного суду скасувала постанову Північного апеляційного Госпсуду про передачу акцій Полтавського ГЗК Ferrexpo чотирьом компаніям

08:55 03.04.2023
Чинний президент Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів

Чинний президент Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів

21:00 15.03.2023
Остін: Швеція поставить Україні 10 танків Leopard, Норвегія - дві системи NASAMS

Остін: Швеція поставить Україні 10 танків Leopard, Норвегія - дві системи NASAMS

14:47 08.03.2023
Жеваго вважає незаконним арешт часток Ferrexpo в ГЗК за позовом ФГВФО й оскаржить його

Жеваго вважає незаконним арешт часток Ferrexpo в ГЗК за позовом ФГВФО й оскаржить його

08:26 08.03.2023
Суд заарештував по 50,3% українських "дочок" Ferrexpo у справі "ФіК" проти Жеваго, Ferrexpo нагадало про зняття подібних арештів у минулому

Суд заарештував по 50,3% українських "дочок" Ferrexpo у справі "ФіК" проти Жеваго, Ferrexpo нагадало про зняття подібних арештів у минулому

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврорада продовжила дію "економічного безвізу" з Україною ще на рік - Шмигаль

Україна занепокоєна шантажем Росією членів FATF - Марченко

Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофіну

Енергосистема України працює стабільно, через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях - Міненерго

Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року

ОСТАННЄ

Якщо не виділити кошти на субсидії книгорозповсюджувачам, книгарні продовжать зачинятися - директор УІК

"Укрнафта" планує довести коефіцієнт заміщення запасів до 100%

Українці активніше купують товари не першої необхідності - "Епіцентр"

Заморожені активи ЦБ РФ у ЄС перевищують EUR200 млрд, обговорюється їх використання для України - ЄК

Єврорада продовжила дію "економічного безвізу" з Україною ще на рік - Шмигаль

"Укренерго" очікує відновлення експорту е/е в обмежених обсягах уже найближчими днями

ЄК пропонує Литві відмовитися від компенсації енерговитрат

Єллен підтвердила, що дедлайн для підвищення ліміту держборгу настане на початку червня

Україна занепокоєна шантажем Росією членів FATF - Марченко

Укрексімбанк виставив на повторний аукціон активи ТОВ "Айс Термінал"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА