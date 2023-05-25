Ferrexpo провело річні збори, на яких акціонери відхилили низку пропозицій ради директорів

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з активами в Україні провела річні загальні збори акціонерів, на яких було відхилено низку пропозицій ради директорів.

Згідно з біржовим повідомленням компанії, на річних загальних зборах, що відбулися в четвер, було затверджено звіти Ferrexpo за 2022 рік, зокрема про винагороду. Також переобрано директорами Грема Дакомба (Graeme Dacomb), Лучіо Дженовезе (Lucio Genovese), Віталія Лісовенка, Фіону Маколей (Fiona MacAulay) і Наталію Поліщук.

Водночас збори відхилили низку проєктів, зокрема про дозвіл директорам розподіляти акції, уповноваження директорів скасовувати переважне право купівлі, дозвіл компанії здійснювати ринкові купівлі власних акцій.

У коментарі ради директорів щодо поданої значної кількості голосів проти резолюцій наголошується, що значну частку (понад 20%) голосів було віддано проти рішень, які дозволяють директорам розподіляти акції та дають директорам право відмовлятися від переважного права, і зрештою ці рішення не було ухвалено.

"Рада директорів Ferrexpo розуміє, що такий результат голосування був зумовлений насамперед тим, що найбільший акціонер компанії (Костянтин Жеваго - ІФ-У) не хотів піддаватися подальшому розмиванню своєї голосуючої частки в компанії. Також значну частку (понад 20%) голосів було віддано проти переобрання одного з директорів нашої компанії (Віталія Лісовенка - ІФ-У) за підсумками голосування незалежних акціонерів", - констатується в примітці.

Рада консультуватиметься і взаємодіятиме з акціонерами, щоб краще зрозуміти причини цих голосів, і опублікує оновлену інформацію про свою взаємодію з акціонерами протягом 6 місяців після сьогоднішніх загальних зборів акціонерів.

Рада директорів ухвалила рішення призначити незалежного невиконавчого директора Наталію Поліщук головою комітету групи з охорони здоров'я, безпеки, довкілля та суспільства (HSEC) замість Анн-Крістін Андерсен, яка не балотувалася на переобрання на річних загальних зборах акціонерів.

Крім того, Грег Нортьє, керівник відділу кадрів групи, був призначений членом комітету з питань HSEC замість Джима Норта, головного виконавчого директора. Зміни набувають чинності відсьогодні.

Збори вирішили повторно призначити MHA MacIntyre Hudson аудиторами компанії, уповноваживши ревізійну комісію визначати розмір винагороди аудиторів.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії належить 100% ТОВ "Єристівський ГЗК", 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК" і 99,9-відсоткова частка ТОВ "Біланівський ГЗК".