Економіка

17:06 25.05.2023

"Укрнафта" планує довести коефіцієнт заміщення запасів до 100%

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"Укрнафта" планує довести коефіцієнт заміщення запасів до 100%

ПАТ "Укрнафта" за рахунок розвідувальних робіт планує збільшити коефіцієнт заміщення запасів більше ніж утричі - до 100%, повідомив директор компанії Сергій Корецький під час III Львівської антикризової нафтогазової конференції "Ньюфолк НКЦ".

"На балансі "Укрнафти", відповідно до міжнародної системи класифікації запасів (PRMS), зараз є 24 млн тонн запасів категорії 2P. На державному балансі корисних копалин обліковуються понад 250 млн тонн запасів і ресурсів. Потенційно, за рахунок розвідки та розробки родовищ, ці запаси можуть стати комерційними", - сказав Корецький, слова якого наводяться в релізі "Укрнафти" на сайті компанії в четвер.

Він зазначив, що зараз коефіцієнт заміщення запасів в "Укрнафті" становить 30%.

"Тобто на кожну тонну нафти, що видобувається, ми прирощуємо тільки третину запасів. Цей показник має бути понад 100% - на рівні бенчмарків сусідніх європейських компаній", - переконаний топменеджер.

За його словами, у 2023 році "Укрнафта" запланувала інвестиції в приріст ресурсної бази, зокрема, йдеться про розвідувальні роботи в рамках наявних спецдозволів. Водночас компанія планує і придбання перспективних "сплячих" спецдозволів або спецдозволів, власники яких бажають збільшити інтенсивність робіт із розвідки та розробки.

"Наразі з 89 спецдозволів ми маємо лише один на геологічне вивчення 200 кв. км площі для пошуково-розвідувальних робіт, які розташовані на заході України. Цьому спецдозволу 20 років. За весь цей час ним ніхто не скористався, хоча площа, безумовно, перспективна", - зазначає Корецький.

Він додав, що протягом року "Укрнафта" планує провести там сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D і пошукове буріння, уточнивши, що востаннє такі роботи підприємство проводило близько 10 років тому.

Як повідомлялося, "Укрнафта" в січні-березні 2023 року здійснила низку організаційно-технічних заходів на свердловинах, що дало змогу збільшити середньодобовий видобуток нафти більше ніж на 100 тонн і нафтового газу - на 30 тис. куб. м.

"Укрнафта" ставить за мету підвищити 2023 року видобуток нафти на 6% із подальшим збільшенням показників видобутку протягом наступних п'яти років. Цього року заплановано буріння трьох нових свердловин і трьох бічних стовбурів.

Ставка верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакета НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".

Станом на кінець березня 2023 року "Укрнафта" мала у своєму розпорядженні 89 родовищ із 3,7 тис. нафтогазових свердловин. Компанія експлуатує 451 АЗС.

Теги: #укрнафта #запаси

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