Верховній Раді запропонували заборонити продаж сигарет у duty-free до закінчення війни

Законопроєкт №9315 про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України для протидії незаконному обігу тютюнових виробів зареєстровано у Верховній Раді, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у понеділок.

"У відповідь на рекордний обіг нелегальних тютюнових виробів реєструємо сьогодні законопроєкт, який має закрити схему duty-free", - написав він у телеграм-каналі.

Цей законопроєкт, зокрема, заборонить на час воєнного стану розміщення і продаж у магазинах безмитної торгівлі (duty-free) тютюнових виробів, що виробляються в Україні, а також продаж в одному чеку більше ніж двох пачок тютюнових виробів. Крім цього, документ узаконить інвентаризацію залишків тютюнових виробів, призначених для розміщення в duty-free.

Железняк навів дані, згідно з якими в низці пунктів пропуску на кордоні зареєстровано чеки з купівлею 26-35 пачок сигарет. При цьому в ЄС можна провести лише дві пачки. Зокрема, у магазинах безмитної торгівлі "Львів трейдинг" у пунктах перетину кордону в Рава-Руській середня кількість тютюнових виробів на один чек у січні 2023 року становила 35,01 пачки, у Краковці - 35,48 пачки, Шегедині - 30,61 пачки, Порубному - 26,36 пачки.

Як повідомлялося в травні, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з незаконного обігу тютюнових виробів виявила схему duty-free. У 2021 році було 48 магазинів безмитної торгівлі, а після початку війни їх залишилося всього 15. Хоча виїзд за кордон для великої кількості громадян закрито, 2022 року було реалізовано 20 млн пачок сигарет, а роком раніше - 27 млн пачок.

Під час розслідування виявилося, що в наземних пунктах пропуску на один чек купують у середньому 30-35 пачок цигарок, а на інших - тільки 5-7, при допустимому перетині кордону - лише дві пачки на одну людину. Кількість вироблених сигарет duty-free і проданих також відрізняється на сотні тисяч пачок.

Голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев оцінює щомісячні втрати надходжень від трьох підакцизних товарів до держбюджету на рівні $1 млрд.

Згідно з даними Мінфіну, надходження акцизного податку у квітні становили 9,9 млрд грн порівняно з 9,8 млрд грн у березні, 7 млрд грн у лютому і 5,3 млрд грн у січні.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні щодо ситуації на ринку підакцизних товарів у травні 2023 року рекомендував Державній податковій службі України провести перевірки виробників тютюнових виробів та імпортерів щодо питань виробництва та обігу тютюнової сировини. Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки України та Національній поліції України вжити заходів щодо виявлення та припинення: незаконної діяльності заводів з виробництва спирту та виробників алкогольних напоїв.