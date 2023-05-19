Економіка

19:43 19.05.2023

НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП і зобов'язав тримати папери щонайменше 90 днів

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НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП і зобов'язав тримати папери щонайменше 90 днів

Нацбанк України впровадив додаткову вимогу для репатріації нерезидентами відсоткового доходу, отриманого за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП): мінімальний безперервний термін володіння інвестором цими ОВДП щонайменше останніми 90 календарними днями поспіль до моменту отримання відсотків.

"Це сприятиме запобіганню передчасній репатріації інвестицій іноземними інвесторами", - йдеться в повідомленні НБУ в п'ятницю.

Регулятор уточнив, що уточнений порядок проведення операцій, пов'язаних зі сплатою іноземним інвесторам відсотків за ОВДП, набуває чинності вже з 22 травня цього року.

Наведені зміни передбачені постановою правління НБУ від 19 травня 2023 року №68 з правками до "воєнної" постанови від 24 лютого 2022 року №18.

Нацбанк нагадав, що запровадив можливість репатріації коштів, отриманих від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, з метою створити стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму та накопичені гривневі кошти на первинному ринку ОВДП.

Водночас раніше НБУ заявляв, що після 1 квітня 2023 року нерезиденти зможуть виводити всі кошти за ОВДП: і відсотки, і основну суму після погашення.

Після таких змін нерезиденти з 1 квітня вкладали отримані за рахунок погашення кошти в ОВДП з найближчими купонними виплатами, що створило додатковий попит на них на вторинному ринку. Нове посилення Нацбанку зробило такі купівлі невигідними.

Раніше, з 1 квітня, НБУ прибрав ще одну легальну схему обходу заборони на репатріацію, коли заборонив без згоди податкової оплату отриманими від погашення ОВДП гривнями експорту українських резидентів.

Наприкінці квітня заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій повідомив, що нерезиденти наразі мають можливість репатріювати 800 млн грн, або приблизно $20 млн, отриманих із 1 квітня як виплати відсоткового доходу за ОВДП.

"Ресурс, який потенційно може бути виведений з України, - це близько $20 млн. Ми стежимо за ситуацією і за потреби калібруватимемо наші заходи", - зазначив тоді Гелетій.

Він наголосив, що для Нацбанку і Міфіну пріоритет - щоб кошти, які отримують нерезиденти за ОВДП, були спрямовані на первинний ринок і використані Міністерством фінансів для цілей фінансування дефіциту бюджету, і зазначив, що заборона на репатріацію основної суми була узгоджена з МВФ.

"У поточних умовах, в умовах коли ухвалювалося рішення, ми розуміли, що потенційний обсяг, який може бути виведений за умови, якби не було обмежень, - це до 90 млрд грн. Це великий обсяг для наших золотовалютних резервів, ми повинні були діяти проактивно, мінімізувати цей ризик", - пояснив Гелетій.

Як зазначалося в матеріалах МВФ наприкінці березня, репатріація основної суми могла б потребувати продажу $1,56 млрд у 2023-2027 роках, тоді як на виведення за кордон отриманих відсоткових платежів до кінця цього року знадобиться близько $120 млн.

Згідно з даними НБУ, портфель ОВДП нерезидентів (за сумою основного боргу) скоротився з 62,4 млрд грн на початок лютого до 47,6 млрд грн на середину квітня, проте на цей час зріс до 54,7 млрд грн, оскільки нерезиденти стали вкладатися в папери з найближчими купонами. Для порівняння портфель ОВДП українських банків на сьогодні становить 544,3 млрд грн, юросіб - 115,8 млрд грн, фізосіб - 39,3 млрд грн.

 

Теги: #овдп #нерезиденти #репатріація

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