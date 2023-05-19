Туреччина згодна стати посередником евакуації з України, крім шести турецьких, іще 38 інших заблокованих війною суден

Україна звернулася до Туреччини з пропозицією стати посередником для виведення з українських портів не лише шести заблокованих від початку війни турецьких суден, а й 38 суден інших іноземних судновласників, і отримала принципову згоду, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

"(Президент Туреччини Реджеп Таїп) Ердоган говорив про можливість виходу заблокованих турецьких суден із Миколаєва. Йдеться виключно про судна, які були заблоковані в портах до 24 лютого 2022 року. Для цього потрібні гарантії безпеки та посередник, яким Туреччина готова бути для своїх суден. Ми, зі свого боку, запропонували, щоб Туреччина була посередником для розблокування і виходу інших суден. Туреччина на це принципово погодилася", - сказав він у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Васьков поки що не зміг назвати можливу дату виведення суден з українських портів.

"Поки що дата невідома, це безпекове питання, і над ним працюють відповідні структури", - зазначив заступник глави Мінвідновлення.

Раніше, 17 травня, Ердоган разом із заявою про продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи ще протягом двох місяців повідомив про досягнуту домовленість щодо виведення турецьких суден із портів "Миколаїв" і "Ольвія". "Наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких суден із портів "Миколаїв" і "Ольвія". Ми вдячні їм за це", - написав президент Туреччини у твіттері.

Україна неодноразово пропонувала розширити дію "зернової ініціативи" з трьох нинішніх портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - ще й на Миколаїв.