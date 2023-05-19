У столичному регіоні до кінця року очікується введення в експлуатацію 160 тис. кв. м нових логістичних площ - CBRE

У столичному регіоні до кінця 2023 року очікується введення в експлуатацію 160 тис. кв. м нових логістичних площ і відновлення близько 120 тис. кв. м, які постраждали від обстрілів у 2022 році, повідомив керуючий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан під час архітектурно-будівельного бізнес-форуму "Відбудова країни. Стратегія змін для архітекторів, девелоперів та забудовників".

"У 2023 році очікується введення в експлуатацію близько 160 000 кв. м нових складських площ. З огляду на майбутні проєкти, спекулятивний ринок очікує лише близько 40 000 кв. м нових площ для оренди. Натомість приблизно 71% нової пропозиції буде представлено проєктами, які будуються під власні потреби власників (owner-occupied). Додатково, до кінця року, ринок очікує відбудову майже 120 000 кв. м складських площ, які постраждали від обстрілів у 2022 році", - сказав він.

Цуркан нагадав, що війна спровокувала небачену кризу в логістичному сегменті України та світу. Закриття портів в Одесі призвело до впровадження "ланцюгів сухого постачання" через наземне та залізничне транспортування, що змістило попит у західні області України. На фоні нового ситуативного попиту, в таких областях як Львів та Ужгород, де проходить основний маршрут для міжнародних перевезень - траса М-06, особливо гостро постала потреба в якісних складських площах.

Проте столичному регіону вдалося зберегти статус основного логістичного хаба, що дає змогу транспортувати товари по всій Україні - на південь, на схід і на північ. Відразу після деокупації Київської області компанії почали повертатися до Києва. Серед орендарів переважали рієлтори (51%), логістичні оператори та гуманітарні місії (35%) і фармкомпанії (14%).

Однак знищення майже 22% загальної складської пропозиції в Київському регіоні ракетними влучаннями завдало безпрецедентної шкоди ринку.

"З огляду на те, що в останні роки дефіцит вільних площ відчувався особливо гостро, зниження загальної пропозиції складів у майбутньому буде й надалі тиснути на відкладений та післявоєнний попит. Орендна активність у першому кварталі 2023 року становила близько 27 тис. кв. м, що на 48% більше, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року", - сказав Цуркан.

Водночас, згідно з дослідженням CBRE, орендні ставки з початку року не змінилися ($4,5-4,1/кв. м/міс. в А класі), а вакантність знизилася з 4% до 2%.

"Дефіцит нової спекулятивної пропозиції, ймовірно, збережеться в середньостроковій перспективі, оскільки невизначеність щодо тривалості війни, дефіцит будівельних матеріалів і трудова міграція, що є загальною ознакою 2022 року, впливають на довгострокові рішення девелоперів", - зазначив Цуркан.

CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої 2022 року становив $30,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній.

Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE відкрито в січні 2008 року, він є частиною афілійованої мережі компанії.