Економіка

17:45 18.05.2023

Philip Morris планує запустити альтернативне виробництво в Україні, доки під Харковом небезпечно

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Philip Morris планує запустити альтернативне виробництво в Україні, доки під Харковом небезпечно

Philip Morris International, один із лідерів світового та українського тютюнового ринку, наразі вважає небезпечним відновлення виробництва на своїй фабриці під Харковом (с. Докучаєвське Харківського р-ну Харківської обл.) і планує запустити альтернативне виробництво в країні, повідомив президент європейського регіону Philip Morris International (PMI) Массімо Андоліна.

"Ми вважаємо своїм обов'язком запустити власне альтернативне виробництво, де ми могли б відновити випуск нашої продукції в Україні", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Андоліна пояснив, що одна з причин - бажання самостійно виробляти свій продукт в Україні.

"І, по-друге, тому що ми хочемо дати сигнал про нашу відданість Україні і про те, що навіть під час війни ми готові інвестувати в Україну", - наголосив представник PMI.

Він уточнив, що наразі компанія активно шукає ці альтернативи.

"І я сподіваюся, що ми зможемо скоро оголосити про інвестиції в запуск альтернативних виробничих потужностей, доки ми не маємо можливості повернутися на Харківщину", - зазначив президент європейського регіону.

За його словами, коли в лютому минулого року почалася війна, перше, що зробила компанія, одразу зупинила виробництво на своїй фабриці на Харківщині, де часті обстріли тривають і зараз.

"На жаль, на цій фабриці немає бомбосховища. Тому повертати наших працівників на фабрику було б у цих умовах небезпечно... Життя наших людей - це абсолютний пріоритет, тому фабрику поки що зупинено", - пояснив Андоліна неможливість відновлення роботи фабрики сьогодні.

Він зазначив, що після зупинки фабрики протягом певного часу PMI поставала до України продукцію з восьми заводів компанії за кордоном. Однак потім у пошуках рішення, яке дозволило б виробляти український продукт в Україні, було підписано угоду про виробництво продукції компанії на потужностях компанії "Імперіал Тобакко" в Києві, де вона зараз і випускається.

Коментуючи скорочення поставок продукції PMI на український ринок торік на 30% і в першому кварталі цього року на 26,7%, Андоліна назвав дві причини: перша - частина споживачів виїхала з України, а частина перебуває зараз на окупованих територіях, що зумовило приблизно половину втрат, друга - хронічна проблема тіньового ринку тютюнових виробів.

"Ця проблема знову набула значних масштабів. Про це ми вже мали досить продуктивні розмови з урядом. Я знаю, що уряд дуже активно працює над вирішенням цієї проблеми. Але це потребуватиме певного часу", - сказав він.

Представник PMI уточнив, що сьогодні нелегальні цигарки в Україні становлять значну частину ринку - близько 20%, тим самим держава втрачає понад 20 млрд грн доходів від нелегального обігу тютюнової продукції, що приблизно дорівнює сумі податків, яку компанія щорічно сплачує до бюджету країни.

Розповідаючи про акцизну політику в Україні, президент європейського регіону висловив сподівання на перегляд рішення українського парламенту прибрати з податкового законодавства диференційоване оподаткування за такими різними товарами, як цигарки і тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕНи). За його словами, сьогодні 1,1 млн українців споживають ТВЕНи, і їхня частка в загальній кількості курців країни - один із найкращих показників у світі.

"Це дало змогу багатьом українцям фактично відмовитися від паління і перейти на бездимні альтернативи. І це фантастичний результат. Чому б не визнати той факт, що ці продукти не однакові, а вони різні. Тому вони мають і оподатковуватися по-різному", - вважає Андоліна.

Нарешті, відповідаючи на запитання про позицію Philip Morris щодо російського ринку, він нагадав, що компанія ще в перші тижні повномасштабної війни заявила про призупинення інвестицій у Росію і запланованих там інновацій, а також про скорочення діяльності в країні. І таке скорочення обсягів виробництва реально відбулося.

"Пізніше ми також оголосили про повний відхід з російського ринку. Однак за останній рік нормативно-правове середовище в Росії змінилося таким чином, щоб максимально ускладнити вихід з РФ. Для компаній зі значною присутністю на російському ринку з великими активами встановлено значні регуляторні перешкоди, які роблять вихід звідти майже неможливим... Щойно в Росії настане сприятлива можливість зробити новий крок - ми його зробимо", - заявив президент європейського регіону PMI.

Теги: #виробництво #philip_morris

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