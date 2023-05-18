Філіп Морріс: Ми вважаємо своїм обов’язком запустити власне альтернативне виробництво в Україні

Ексклюзивне бліц-інтерв'ю президента європейського регіону Philip Morris International Массімо Андоліни агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Дмитро Кошовий

-- Які перспективи відновлення виробництва на вашій фабриці у Харківській області?

-- Коли в лютому почалася війна, перше, що ми зробили – одразу зупинили виробництво на нашій фабриці в Харківській області. І головна причина в тому, що безпека наших співробітників на першому місці. На жаль, на цій фабриці немає бомбосховища. А тому повертати наших працівників на фабрику було б за цих умов небезпечно. Адже Харківщина все ще зазнає постійних ракетних ударів. Життя наших людей – це абсолютний пріоритет, тому фабрика поки що зупинена.

-- Чи розглядаєте ви варіанти перенесення виробництва в Україні в більш безпечні регіони?

-- Після зупинки фабрики протягом певного часу ми постачали в Україну продукцію з восьми заводів нашої компанії за кордоном. Але ми хотіли знайти рішення, яке б дозволило нам виробляти український продукт в Україні. Тому ми підписали угоду про виробництво нашої продукції на потужностях компанії Імперіал Тобакко у Києві, і зараз виробляємо її там.

Утім ми вважаємо своїм обов’язком запустити власне альтернативне виробництво, де ми могли б відновити випуск нашої продукції в Україні. Оскільки, по-перше, ми хочемо самостійно виробляти свій продукт в Україні. І, по-друге, тому що ми хочемо дати сигнал щодо нашої відданості Україні і про те, що навіть під час війни ми готові інвестувати в Україну. Ми активно шукаємо ці альтернативи. І я сподіваюся, що ми зможемо скоро оголосити про інвестиції в запуск альтернативних виробничих потужностей, поки ми не маємо змоги повернутися до Харківщини.

-- Минулого року Philip Morris International скоротила поставки на український ринок на 30%, у першому кварталі цього року – на 26,7%. Які очікування на цей рік?

- Є дві основні причини згаданих вами втрат. Передовсім, частина наших споживачів виїхала з України. А частина перебуває зараз на окупованих територіях. Думаю, приблизно половина втрат пояснюється саме цим.

Але є і друга важлива причина. Нам потрібно визнати, що в Україні є хронічна проблема тіньового ринку тютюнових виробів. Ця проблема знову набула значних масштабів. Про це ми вже мали доволі продуктивні розмови з урядом. Я знаю, що уряд дуже активно працює над вирішенням цієї проблеми. Але це займе певний час. Сьогодні нелегальні сигарети в Україні становлять значну частину ринку – за нашими данними, близько 20%. Держава втрачає понад 20 млрд гривень доходів від нелегального обороту тютюнової продукції. На жаль, це дуже великий бізнес. Для розуміння, приблизно таку суму податків ми щорічно платимо в бюджет України завдяки продажам виробленої легальної продукції. Але я переконаний у готовності української влади боротися зі злочинністю і корупцією. Проблему нелегальних сигарет можна і треба вирішити протягом наступних кількох років. І я впевнений, ми побачимо значні зрушення на цьому напрямку.

-- За нашою інформацією, Міністерство фінансів України зараз думає про підвищення акцизів. Натяк на це є і в меморандумі з МВФ. Чого ви чекаєте від України в період війни в плані податкової політики?

-- Не так давно український парламент прийняв рішення прибрати з податкового законодавства диференційоване оподаткування щодо таких різних товарів, як сигарети та тютюновмісні вироби для електронного нагрівання (ТВЕНи). Податки на сигарети і на ТВЕНи зрівняли. У той же час сьогодні 1,1 млн українців споживають тютюновмісні вироби для електронного нагрівання. Якщо порівнювати у відсотках до кількості курців у країні, це один із найкращих показників у світі. Пенетрація ринку і обізнаність про цей продукт серед українських споживачів є величезними. Це дозволило багатьом українцям фактично відмовитися від куріння і перейти на бездимні альтернативи. І це фантастичний результат. То чому б не визнати той факт, що ці продукти не однакові, а вони різні. Тому вони мають і оподатковуватися по-різному.

-- Останнє, можливо, найскладніше питання – щодо Росії. Що ви можете сказати українцям про позицію Philip Morris щодо російського ринку? Коли ви зможете піти з РФ? Як намагаєтеся знизити обсяг податків до російського бюджету?

-- Дякую за це питання. Коли тільки почалася війна, наш головний пріоритет був захистити життя наших співробітників в Україні. Ми доклали усіх зусиль, аби перевезти близько 1600 працівників із їхніми сім’ями в безпечніші місця – в Україні чи за її межами. Ми знайшли для них житло, у тому числі за кордоном, продовжуємо виплачувати зарплату – незалежно від того, працює зараз співробітник, чи ні. Ми створюємо для наших українських співробітників можливості, аби вони продовжували професійно розвиватися. Як відповідальний платник податків, ми сплачували податки авансом, аби підтримати український бюджет. І ми залишаємося одним із найбільших платників податків України.

Ще в перші тижні повномасштабної війни ми зробили кілька офіційних заяв щодо Росії. Ми заявили, що призупиняємо наші інвестиції в Росію і скорочуємо діяльність там. У тому числі мова йшла і про раніше заплановані інновації, під які вже було отримано і навіть встановлено обладнання – мова про виробництво інноваційного продукту – стіків "TEREA". Ми заявили, що не будемо виробляти цей продукт. Ми скасували запуск, зупинили налаштування обладнання. Тобто ми дійсно провели скорочення – з точки зору запуску інновацій, обсягів виробництва.

Пізніше ми також оголосили про повний вихід з російського ринку. Однак протягом останнього року нормативно-правове середовище в Росії змінилося таким чином, щоб максимально ускладнити вихід з РФ. Для компаній із значною присутністю на російському ринку, із великими активами встановлено значні регуляторні перешкоди, які роблять вихід звідти майже неможливим.

Але наша відданість Україні й усі наші зобов'язання перед Україною залишаються незмінними. Як тільки в Росії настане сприятлива можливість зробити новий крок – ми його зробимо. Але все ж таки, давайте зосередимося на тому, що ми можемо зробити сьогодні для України. Ми з Україною і ми продовжуємо працювати в Україні.