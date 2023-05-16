Бізнес погіршив свої очікування на найближчі місяці - дослідження

Частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі три-чотири місяці, у квітні знизилася до 50,2%, хоча в листопаді-березні щомісяця зростала і за цей час збільшилася з 17% до 60,1%, такими є результати 12-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

"Виробничі показники зростали, і вони, мабуть, були найкращими за весь час проведення опитувань. Водночас очікування на найближчі місяці стали не настільки оптимістичними", - сказала під час презентації результатів дослідження виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

У квітні частка підприємств, що працюють на повну потужність, сягнула 8% проти 5% у березні, а тих, що працюють майже на повну потужність (75-99%), зросла з 47% до 50%, тоді як узагалі не працюють 3% опитаних. Зазначено, що експортна активність залишається без суттєвих змін.

Згідно з результатами опитування, третій місяць поспіль рейтинг перешкод для ведення бізнесу очолило зростання цін на сировину та матеріали: ця проблема заважала 68% опитаних, що відповідає показнику місячної давності.

На другому місці - труднощі з перевезенням сировини або готових товарів на території України: на цю перешкоду, як і в березні, вказали 43% опитаних.

Зменшення попиту на продукцію охопило 37% опитаних, розрив ланцюжків поставок став на заваді 33% підприємств, що на 9 п. п. менше, ніж місяцем раніше.

Водночас на п'яте місце в рейтингу перешкод вийшла нестача робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників - на неї вказав 31% компаній, тоді як перебої з електро-, водо- або теплопостачанням тепер є на шостому місці з показником 29%, що на 17 п. п. менше, ніж у березні.

Як зазначено в дослідженні, у квітні підприємства також знизили оцінку небезпеки роботи з 31% до 25% (опитування відбулося до початку хвилі ракетних обстрілів), що опустило цей фактор на сьоме місце. Водночас 85% респондентів і більше в Харківській, Житомирській, Дніпропетровській і Вінницькій областях, як і раніше, вважають небезпечне середовище однією з головних перешкод.

Фінансово-економічна ситуація на підприємствах поліпшується другий місяць поспіль: частка тих, хто вважає, що вона поліпшується, зросла з 41% до 50%, що погіршується - знизилася до 30%, а що "нічого не змінилося" - збільшилася до 21%.

Невизначеність у дворічній перспективі потроху зростає: 57,7% опитаних важко спрогнозувати діяльність підприємства, тоді як місяцем раніше таких було на 1 п. п. менше.

Частка підприємств, які планують зростання зайнятості, знизилася до 5,6% із 8,3% у березні, а тих, хто має намір скоротити кількість працівників, залишилася на рівні 3,1%. Не очікується змін у зайнятості у 91,2% опитаних, тоді як місяцем раніше цей показник становив 88,3%.

Після деякого прогресу в березні у квітні підприємства знову повідомляють про посилення проблем із пошуком персоналу. Стало складніше знаходити кваліфікованих співробітників 26,9% респондентів проти 19,9% місяцем раніше, некваліфікованих співробітників у квітні легко було знайти лише 4,9% опитаних, тоді як у березні таких було 7%.

В опитуванні взяли участь 560 підприємств різних розмірів із 21 регіону України. Опитування тривало з 17 до 30 квітня.