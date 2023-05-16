Економіка

20:06 16.05.2023

Мікрогранти на 77 млн грн отримають 323 підприємці у 6-й хвилі програми "Власна справа"

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Мікрогранти від держави на започаткування та розвиток бізнесу за програмою "Власна справа" в рамках проєкту "єРобота" отримають 323 українці на загальну суму 77 млн грн, повідомила пресслужба Мінекономіки у вівторок.

"Загалом з початку 2023 року мікрогранти отримають 1555 українців майже на 370 млн грн", - наведено в повідомленні слова заступника міністра економіки Тетяни Бережної.

Вона зазначила, що в процесі реалізації бізнес-проєктів буде створено 3400 робочих місць, оскільки ключовою умовою надання мікрогранту є створення підприємцем одного-двох нових робочих місць залежно від суми гранту. Загалом від старту програми "Власна справа" в липні минулого року одержувачі грантів зобов'язалися створити понад 11 000 робочих місць.

Як уточнили в Мінекономіки, серед одержувачів мікрогрантів шостої хвилі 58% жінок і 42% чоловіків, 75% переможців мають вищу освіту. Найбільше учасників із Львівської (60 осіб), Київської (42 особи), Рівненської (24 особи), Вінницької (20 осіб), Івано-Франківської (17 осіб) областей та міста Києва (36 осіб).

У відомстві зазначили, що переважна більшість підприємців планує витратити грантові кошти на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Повідомляється, що найпопулярнішими сферами, у яких працюватимуть грантоодержувачі, є традиційно оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 96 осіб, тимчасове розміщення та організація харчування - 58 осіб та переробна промисловість - 46 осіб.

Міністерство нагадало, що в рамках "Власної справи" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. грн до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може і діючий підприємець, і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення одного-двох робочих місць. Українці, які отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8000 нових робочих місць.

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дасть змогу видати близько 10 тис. мікрогрантів.

Урядовий проєкт "єРобота" являє собою грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладання саду та виноградарства, тепличного господарства. Заявку на всі напрями програми "єРобота" можна подати через портал "Дія".

Теги: #мінекономіки #мікрогранти

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