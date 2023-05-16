Економіка

12:18 16.05.2023

Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

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Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

Увечері 15 травня внаслідок обстрілу російських окупантів, що став третім від початку травня по генерації "ДТЕК Енерго", вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій компанії.

"Внаслідок обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго". На щастя, обійшлося без постраждалих", - ідеться в повідомленні "ДТЕК" у телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначили в енергохолдингу, це вже третя атака на генерувальні підприємства "ДТЕК Енерго" від початку травня, а загалом із вересня минулого року теплоелектростанції компанії були атаковані 33 рази.

Як повідомлялося, за інформацією Міненерго, ворог за минулу добу завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації на Донеччині, внаслідок чого зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі. Також під час обстеження території було виявлено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає.

 

Теги: #енергетика #обстрели #дтек_енерго

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