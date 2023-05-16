Україні для швидкого відновлення необхідно $250 млрд іноземного капіталу за п'ять років - ЄБРР

П'ятирічний період відновлення України після війни потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі майже $50 млрд за рік завдяки припливу іноземного капіталу, зокрема приватного, такий сценарій виклав Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в оприлюдненому у вівторок звіті "Регіональні економічні перспективи".

"Для швидкого відновлення приплив іноземного капіталу має досягати $50 млрд за рік протягом п'яти років", - зазначив банк, посилаючись на уроки історії.

Він зазначив, що швидке одужання не є нормою: історично склалося так, що більшість економік, які вийшли зі збройного конфлікту, не відчувають довгострокового спокійного періоду протягом 25 років після нього, не відновлюються до довоєнного рівня доходу на душу населення навіть у довгостроковій перспективі.

Водночас, як ідеться у звіті, 29% економік справді досягають довоєнного рівня ВВП на душу населення протягом п'яти років.

"Щоб Україна відновилася протягом п'яти років, її економіка має зростати на 14% за рік протягом усього цього періоду. Це підвищить середній ВВП до $225 млрд із приблизно $150 млрд у 2022 році в постійних цінах", - наголосив ЄБРР.

Поки що банк зберіг прогноз зростання ВВП України на 2023-й і 2024 роки відповідно на рівні 1% і 3%.

Банк додав, що основна спільна риса періодів стійкого надзвичайно високого економічного зростання - високе співвідношення інвестицій до ВВП. Він нагадав, що до війни помірні обсяги інвестицій в Україні здебільшого фінансували коштом внутрішніх заощаджень: приплив капіталу становив лише 3% ВВП за рік у 2010-21 рр., а прямі іноземні інвестиції зазвичай суттєво падають після війни і потребують багато часу, щоб відновитися.

Тому у звіті наведено приклад Центральної та Південно-Східної Європи у 2000-х роках, де внутрішні заощадження були на низькому рівні, але іноземне фінансування допомогло підтримувати інвестиційний бум.

У випадку з Україною подвоєння рівня інвестицій (як частини ВВП) потребувало б значного збільшення спроможності країни до поглинання, а також структури управління, необхідної для розроблення складних проєктів та укладення контрактів, зазначає ЄБРР.

"У цьому сценарії різницю між необхідним рівнем інвестицій і наявними внутрішніми заощадженнями, імовірно, потрібно буде покрити за рахунок зовнішнього фінансування (чистий приплив капіталу) у розмірі 20% ВВП, або $50 млрд за рік", - підсумовують у звіті.

Банк звертає увагу на важливість приватних інвестицій, оскільки приватний сектор надає вкрай необхідний технологічний досвід, ноу-хау в управлінні та сфокусованість на економічній ефективності.

"На додаток до енергоефективного промислового капіталу та сільськогосподарської техніки приватний сектор може зробити важливий внесок у відновлення житлового фонду, а також транспортної, енергетичної та муніципальної інфраструктур за умови, що окремі фізичні та юридичні особи отримають належний доступ до фінансування", - йдеться у звіті.

ЄБРР нагадав, що зобов'язався інвестувати EUR3 млрд в Україну у 2022-2023 рр., підтримуючи реальний сектор економіки, і готовий відігравати ключову роль у відновленні, коли дадуть змогу обставини.

Як повідомлялося, у 2023 році очікується зростання міжнародного фінансування України для покриття дефіциту держбюджету до $42,5 млрд порівняно з $32 млрд у 2022 році.

Згідно з даними Нацбанку України, прямі інвестиції в країну на кінець 2022 року становили $51,1 млрд, а максимуму в $65,7 млрд вони досягали на кінець 2021 року.