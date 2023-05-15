В Україні хочуть сформувати мінімальний запас нафти і нафтопродуктів на основі 3-відсоткових часток учасників ринку від обсягів реалізації - законопроєкт

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради розглянув законопроєкт №9024 про формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів (МЗНН) в Україні, який формуватиметься за рахунок щорічного накопичувального перерахування 3-відсоткових часток від запропонованого на ринку пального його учасниками.

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час презентації документа на засіданні енергокомітету в понеділок, документ передбачає формування МЗНН обсягом 61-денного середньодобового внутрішнього споживання в країні.

"Ми визначили, що початковий крок - це 3% від певної бази - 61 дня споживання... Це той обсяг, який на сьогодні вже здебільшого сформований учасниками ринку, тобто якогось обтяження для учасників ми не створимо", - зазначив він.

Водночас, за словами Колісника, законопроєкт передбачає встановлення для учасників ринку мінімальних обсягів часток у МЗНН обсягом 2 тис. тонн нафти або нафтопродуктів - для імпортерів і 50 тис. тонн - для виробників.

Відповідно до документа, учасники можуть поповнювати МЗНН тим видом продукту, яким вони оперують на ринку: нафтою, бензином, дизпальним або скрапленим газом.

Структура МЗНН передбачає його формування у співвідношенні 30% - нафта і 70% нафтопродукти. У свою чергу 70% структури запасу самих нафтопродуктів має становити дизпальне, а 30% - бензин і скраплений газ за умови можливої заміни скрапленого газу бензиновим еквівалентом.

Як пояснив Колісник, законопроєкт містить перехідні норми, які передбачають можливість зберігання МЗНН не тільки на нафтобазах, а й на АЗС. Також допускається зберігання не більше ніж 50% МЗНН за кордоном: у сусідніх з Україною країнах ЄС та в інших країнах-членах Енергетичного співтовариства, в яких запроваджено систему зберігання мінімального запасу.

Водночас голова енергокомітету Ради Андрій Герус зазначив, що можливість розосередження МЗНН на різних об'єктах зберігання є вкрай важливою з точки зору енергобезпеки країни.

"Якщо обсяги розподілити у всіх можливих АЗС, нафтобазах і за кордоном, це буде досить велика розосередженість, і великі обсяги нафтопродуктів в одному місці зберігатися не будуть. Тому будуть правильно і коректно підібрані механізми, як можна зберігати", - сказав він.

Законопроєкт також запроваджує визначення понять оператора і відповідального зберігача, які надають послуги зберігання МЗНН на власних потужностях. При цьому оператором може бути суб'єкт будь-якої форми власності, що відповідає законодавчим критеріям.

Як зазначив заступник міністра енергетики, метою законопроєкту відповідно до європейських принципів є винятково створення механізму покриття фізичного дефіциту нафти і нафтопродуктів у кризових ситуаціях. При цьому МЗНН не має впливати на цінову ситуацію на ринку.

Відповідно до документа, Кабінет Міністрів зберігає за собою право моніторингу належної якості пального в МЗНН та здійснення аудиту його якості відповідними органами.