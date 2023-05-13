Економіка

11:25 13.05.2023

USDA очікує падіння експорту пшениці з України у 2023/24МР на 5 млн тонн і кукурудзи на 9 млн тонн

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USDA очікує падіння експорту пшениці з України у 2023/24МР на 5 млн тонн і кукурудзи на 9 млн тонн

Експорт пшениці з України в майбутньому 2023/24 маркетинговому році (МР) становитиме 10 млн тонн порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 МР, тоді як кукурудзи - 16,5 млн тонн порівняно з 25,5 млн тонн, прогнозує Міністерство сільського господарства США (USDA).

У його звіті зазначається, що причиною стане менший урожай і скорочення експортних запасів.

Крім того USDA очікує зменшення експорту ячменю з України на 0,1 млн тонн у майбутньому МР - до 2,3 млн тонн.

Порівняно з прогнозом місяць тому Мінсільгосп США поліпшив оцінку експорту пшениці на цей рік на 0,5 млн тонн - до 15 млн тонн, пояснивши це кращою, ніж очікувалося, роботою "зернового коридору" і "ліній солідарності".

Щодо майбутнього врожаю, то USDA очікує цьогоріч зниження виробництва пшениці в Україні до 16,5 млн тонн із 20,9 млн тонн торік і 33,01 млн тонн 2021 року.

За його оцінками, врожай інших зернових знизиться до 28,67 млн тонн із 34,06 млн тонн торік і 53,51 - позаторік.

Зокрема, кукурудзи буде зібрано 22 млн тонн порівняно з 27 млн тонн рік тому і 42,13 млн тонн 2021 року, ячменю - відповідно 5,9 млн тонн проти 6,18 млн тонн і 9,92 млн тонн, вівса - 350 тис. тонн проти 390 тис. тонн і 478 тис. тонн.

Теги: #зерно #експорт #usda

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