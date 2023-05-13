Економіка

08:33 13.05.2023

ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

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ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

Центральні органи виконавчої влади закуповуватимуть паливо та електроенергію через Державну установу "Професійні закупівлі" як централізовану закупівельну організацію, повідомляє Кабінет міністрів.

Відповідне рішення про внесення зміни до порядку проведення централізованими закупівельними організаціями публічних торгів було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

"Це поступове повернення закупівель у довоєнні умови. Але, на жаль, війна триває, тому ми передбачили певний "запобіжник" на випадок непередбачуваних обставин. Якщо центральна закупівельна організація не зможе провести успішно закупівлю,  замовники зможуть провести запит ціни пропозицій у Prozorro Market", - пояснила заступниця міністра економіки України Надія Бігун, слова якої наводяться в повідомленні на Урядовому порталі.

Вона уточнила, що ця постанова стосується лише центральних органів виконавчої влади, з яких знімається необхідність самостійно купувати електричну енергію та паливо, за винятком закупівель Міністерства оборони України.

"За рахунок об'єднання потреб різних організацій та спеціалізації за категоріями це дасть змогу ДУ "Професійні закупівлі" отримати кращу ціну, ніж у разі проведення окремих торгів", - зазначила Бігун.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року Кабінет міністрів визначив централізованою закупівельною організацією (ЦЗО) згідно із законом "Про державні закупівлі" держустанову "Професійні закупівлі", яка з 2017 року виконувала цю роль у межах пілотного проєкту.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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