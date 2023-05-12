Податкові надходження від туристичної галузі в I кв. зросли в 10 регіонах України - ДАРТ

Податкові надходжень від засобів розміщення туристів у січні-березні 2023 року зросли в 10 регіонах України, повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

Як уточнюється, найбільше до держбюджету надійшло в Чернівецькій області (98%). Готелі регіону сплатили до держбюджету 5 млн 152 тис. грн проти 2 млн 600 тис. грн за аналогічний період 2022 року. 2021 року від Буковини до бюджету надійшла така сама сума, як і за попередній рік.

Готелі Рівненської області в першому кварталі 2023 року сплатили до бюджету 3 млн 430 тис. грн податку, що на 17% вище за показник за аналогічний період 2022 року (2 млн 938 тис. грн).

Серед лідерів зі сплати податків також Львівська область, де за перші три місяці року до бюджету надійшло 60 млн 434 тис. грн податків, що на 16% більше, ніж 2022 року, - 52 млн 59 тис. грн, і на 59% більше, ніж 2021 року - 37 млн 900 тис. грн.

Житомирська область сплатила на 16% податків більше, ніж за аналогічний період 2022 року, - 2 млн 279 тис. грн проти 1 млн 970 тис. грн - і лише на 4% більше, ніж у ковідному 2021 році (2 млн 200 тис. грн).

Закарпаття показало зростання на 15% порівняно з 2022 роком (16 млн 842 тис. грн проти 14 млн 629 тис. грн), а порівняно з 2021 роком - на 46%.

На 4% від початку поточного року зросли податкові надходження від засобів розміщення на Хмельниччині порівняно з тим самим періодом 2022 року: сплачено 4 млн 300 тис. грн проти 4 млн 123 тис. грн. Порівняно з 2021 роком сплачена сума зросла на 30% (3 млн 300 тис. грн).

Дніпропетровська область на початку року сплатила податків на 4% більше (13 млн 268 тис. грн), ніж 2022 року (12 млн 759 тис. грн) і на 5% менше (14 млн грн), ніж у першому кварталі 2021 року.

Водночас у Волинській області зафіксовано незначне зростання податкових надходжень від туристичної галузі у 2% (2 млн 503 тис. грн) порівняно з 2022 роком (2 млн 451 тис. грн). Порівняно з 2021 роком зростання податків становило 39% (1 млн 800 тис. грн).

Вінницька область від початку року сплатила податок від діяльності засобів розміщення туристів майже рівну з 2022 роком суму - 4 млн 384 тис. грн проти 4 млн 353 тис. грн (зростання - 1%). Порівняно з довоєнним 2021 роком зростання зафіксовано на рівні 7% (4 млн 100 тис. грн).

Незначне зростання туристичних податків зафіксовано в Кіровоградській області: від початку цього року сплачено 2 млн 291 тис. грн проти 2 млн 290 тис. за такий самий період 2022 року. Однак якщо порівнювати цю суму з 2021 роком, то вона на 24% менша (3 млн грн).

Як зазначає ДАРТ, найбільший спад податкових надходжень до бюджету від туристичної галузі очікувано зафіксовано в шести регіонах України, що перебувають у зоні активних бойових дій: у Луганській області на 100%, Херсонській на 97%, Донецькій на 87%, Запорізькій на 79%, Миколаївській на 67% і Харківській на 54%.

Значний спад показників туристичної галузі також зафіксовано в Одеській області. Так, за перші три місяці поточного року до держбюджету сплачено податків на 37% менше (15 млн 239 тис. грн), ніж за аналогічний період минулого року (24 млн 195 тис. грн). Порівняно з 2021 роком податкові надходження від туристичної галузі в цьому курортному регіоні скоротилися на 92%.

Зниження податкових надходжень зафіксовано і в двох західних областях - Тернопільській та Івано-Франківській. Так, Тернопільщина від початку року сплатила до бюджету туристичних податків менше на 23% (3 млн 120 тис. грн), ніж у цей самий період 2022 року (4 млн 32 тис. грн). Порівняно з 2021 роком сума податків зменшилася лише на 5% (3 млн 300 тис. грн).

На Прикарпатті спад на 9% - 30 млн 239 тис. грн цьогоріч проти 33 млн 379 тис. грн 2022 року і на 10% порівняно з 2021 роком (33 млн 700 тис. грн).

Зниження обсягу податків зафіксовано в Чернігівській і Сумській областях. Так, за перші три місяці 2023 року установами розміщення в Чернігівській області сплачено податків менше на 33% (1 млн 731 тис. грн), ніж у 2022 році (2 млн 589 тис. грн), а порівняно з 2021 роком ці надходження знизилися більш як наполовину (3 млн 500 тис. грн).

У Сумській області спад податкових надходжень становить 16% (1 млн 339 тис. грн) порівняно з 2022 роком (1 млн 592 тис. грн) і 30% з 2021 роком (1 млн 900 тис. грн).

Цього року скорочення турподатків зафіксовано і в Полтавській області - на 8% порівняно з 2022 роком і лише на 2% порівняно з 2021 роком.

Черкаська область також від початку 2023 року сплатила до бюджету туристичний податок на 13% менше (3 млн 262 тис. грн), ніж у цей самий період 2022 року (3 млн 731 тис. грн). Однак порівняно з 2021 роком цей показник зріс на 5%.

Крім того, зниження туристичного податку зафіксовано і в столичному регіоні. У Київській області за перший квартал 2023 року сплачено до держбюджету 13 млн 953 тис. грн, що на 15% менше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли до бюджету надійшло 16 млн 418 тис. грн. Порівняно з 2021 роком ця сума вища лише на 1% (13 млн 800 тис. грн).

У Києві податкові надходження від туристичної галузі за три місяці року знизилися на 47% (56 млн 974 тис. грн) порівняно з 2022 роком (107 млн 629 тис. грн), а порівняно з 2021 роком - на 54% (125 млн 100 тис. грн).