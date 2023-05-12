Економіка

11:55 12.05.2023

Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

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Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

Через обстріли російських окупантів знеструмлено шахту в Донецькій області, повідомило Міністерство енергетики.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни на прифронтових і прикордонних із РФ територіях. Учора на Донеччині через обстріли було знеструмлено вугільну шахту", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Крім того, за інформацією Міненерго, через пошкодження внаслідок бойових дій також залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Водночас енергетики, попри безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 22,5 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти в Запорізькій, Сумській та Донецькій областях", - уточнило міністерство.

Водночас, за інформацією в телеграм-каналі ПрАТ "Укргідроенерго", станом на 12 травня значно поменшало підтоплень, а рівень води у водоймах продовжує знижуватися, хоча залишаються підтопленими заплавні території, понижені ділянки в низці населених пунктів у Київській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

У компанії також звернули увагу, що сьогодні завершується проведення скидних витрат із Дністровського водосховища через гідроагрегати для еколого-репродукційного попуску на Дністрі.

Теги: #шахта #енергетика #міненерго #обстріли

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