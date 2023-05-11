Економіка

15:00 11.05.2023

Близько 5 тис. проєктів уже внесено до Галузевої системи управління відновленням інфраструктури екосистеми DREAM

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Близько 5 тис. проєктів уже внесено до Галузевої системи управління відновленням інфраструктури, що входить до електронної екосистеми DREAM, повідомив виконавчий директор Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексій Дорогань.

"До Галузевої системи вносяться проєкти відновлення для отримання державного фінансування. Уже 5 тис. проєктів подано через цю систему, і коли уряд вирішуватиме, які проєкти фінансуватиме з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, ці рішення ухвалюватимуть на основі аналізу та порівняння проєктів у цифрі, а не на папері", - розповів він під час Архітектурно-будівельного бізнес-форуму в Києві в четвер.

Він нагадав, що пілотний проєкт Галузевої системи стартував у листопаді 2022 року.

Як повідомлялося, 5 травня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України презентувало комунікаційну платформу єдиної електронної екосистеми управління відновленням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). Екосистема надасть змогу контролювати кожен етап проєкту відновлення - від реєстрації ушкоджень і руйнувань до фінансування, проведення закупівель і будівельних робіт та введення об'єктів в експлуатацію.

Теги: #відновлення #dream

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