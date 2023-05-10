Економіка

17:08 10.05.2023

Словацький залізничний перевізник ZSSK Cargo відновлює приймання більшості українських с/г товарів - "УЗ"

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Словацький залізничний перевізник ZSSK Cargo відновлює приймання більшості українських с/г товарів - "УЗ"

Словацький перевізник ZSSK Cargo вніс зміни до конвенції на заборону ввезення за імпортом української агропродукції відповідно до рішення ЄС, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов у галузевому телеграм-каналі.

"Наразі, згідно з рішенням ЄС, скасовано односторонні обмеження, запроваджені Словаччиною у квітні, та встановлено заборону лише на імпорт до Словаччини таких вантажів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника", - ідеться в повідомленні.

Уточнено, що відповідну телеграму перевізник надіслав "УЗ" 9 травня 2023 року.

Як повідомлялося, 19 квітня для ZSSK Cargo була заборона на приймання вантажів з України. Вона поширювалася, зокрема, на крупи, бобові, олійні культури, овочі, фрукти, цукор, алкоголь, мед і багато іншого. Заборона мала діяти до скасування.

Теги: #cargo #агропродукція

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