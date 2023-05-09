НКРЕКП почала розслідування дій групи учасників енергоринку на предмет можливого нанесення збитків "Енергоатому" на користь "ДТЕК"

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), почала розслідування можливих незаконних дій групи учасників енергоринку з метою одержання економічних вигод компаніями енергохолдингу "ДТЕК" за рахунок фінансових втрат держпідприємства "НАЕК "Енергоатом".

"Розпочати розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку е/е, ознаки яких містяться в діях АТ "ДТЕК Західенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", ТОВ "ДТЕК Курахівська ТЕС", ТОВ "Д.Трейдінг", АТ "ЕКУ", ДП "НАЕК "Енергоатом", ТОВ "Енерго-газ", ТОВ "Енергозахід", - ідеться у відповідній постанові регулятора, ухваленій на засіданні у вівторок.

Згідно з ухваленим рішенням, НКРЕКП перевірить діяльність цих компаній щодо відповідності законодавству на ринку "на добу наперед" (РДН) і балансувальному ринку (БР) за період роботи з 1 лютого до 30 квітня 2023 року.

Як ідеться в обґрунтуванні до проєкту постанови, у поведінці зазначених учасників ринку вбачаються можливі порушення законодавства щодо функціонування ринку е/е, зокрема, у вигляді можливих обмежень конкуренції та/або проявів обмежувальної договірної практики на ринку.

"Поведінка зазначених учасників ринку могла призвести до суттєвого зменшення обсягів продажу НАЕК "Енергоатом" (на РДН - ІФУ), що, як наслідок, стало підставою для утворення значних обсягів позитивного небалансу (реалізації непроданої на РДН е/е "Енергоатома" на БР за нижчою ціною - ІФУ)", - повідомляється в документі.

У цей самий період, як випливає з інформації НКРЕКП, почастішали заявки на розвантаження теплових енергоблоків "ДТЕК" із паралельною купівлею е/е на БР тими трейдерами, що входять в одну балансуючу групу АТ "ЕКУ" разом із "Енергоатомом".

"Слід зауважити, що в зазначений період НАЕК "Енергоатом" передав свою фінансову відповідальність за небаланси АТ "ЕКУ" шляхом входження в його балансуючу групу. Згідно з оперативною інформацією НЕК "Укренерго" встановлено, що в зазначений період спостерігається щоденне збільшення команд на балансуючу енергію на розвантаження для ГК ТЕС ДТЕК", - зазначили в НКРЕКП.

При цьому, як зазначив регулятор, ТОВ "Енергозахист" і ТОВ "Енерго-газ" як учасники балансуючої групи АТ "ЕКУ" делегували відповідальній стороні значні обсяги від'ємних небалансів.

Водночас, за словами начальника відділу регуляторного забезпечення департаменту правового забезпечення НАК "ЕКУ" Наталії Карабенко, компанія вважає, що рішення НКРЕКП щодо проведення розслідування є передчасним, оскільки "ЕКУ" не отримувала жодних запитів від регулятора щодо надання відповідної інформації або будь-яких документів, які могли б мати підстави для ухвалення такого рішення.

"Ми вважаємо, що за результатами розгляду документів буде достатньо підстав вважати, що цього розслідування могло і не бути", - сказала вона на засіданні.

Згідно із затвердженими регулятором і чинними price caps, максимальна гранична ціна е/е на балансуючому ринку (БР) становить 120% від ціни РДН, мінімальна ціна - 10 грн/МВт-год.

Своєю чергою, у пресслужбі "ДТЕК" заявили, що група неухильно дотримується вимог чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку електроенергії.

"Згідно із зазначеними вимогами, продажі е/е генкомпаній ТЕС "ДТЕК" повністю фактично забезпечені паливом і працюють у штатному режимі. Так, на складах ТЕС зберігається запас вугілля більш ніж на 50 днів роботи. Зазначимо, що це перевищує всі встановлені нормативи", - наголошується в повідомленні.

"Сподіваємося на всебічний і неупереджений розгляд регулятором порушеного питання з урахуванням позицій залучених у цей процес компаній-ліцензіатів", - додали в "ДТЕК".