Економіка

18:31 09.05.2023

Переговори щодо "зернової угоди" відбудуться 10-11 травня в Стамбулі - Міноборони Туреччини

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Переговори щодо "зернової угоди" відбудуться 10-11 травня в Стамбулі - Міноборони Туреччини

Двосторонні та багатосторонні зустрічі з Україною, ООН і РФ щодо роботи "зернового коридору", організовані Туреччиною, відбудуться 10-11 травня в Стамбулі, йдеться в заяві Міноборони Туреччини у вівторок.

"На переговорах буде обговорено продовження "зернової угоди" з метою забезпечення швидкої, безпечної та ефективної роботи "зернового коридору", життєво важливого для світового продовольчого постачання та безпеки і запобігання шкоди країнам, які її потребують, шляхом забезпечення стабільності цін на продовольство", - зазначено в повідомленні.

Згідно з ним, також сторони обговорять питання складання докладного і безпечного плану евакуації для повернення турецьких торговельних суден та їхніх екіпажів, які застрягли в українських портах через війну.

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, то Росія - що лише на 60.

Блокованим у портах України залишається 51 судно із 670 тис. тонн різних вантажів, зокрема зернових, і приблизно 230 членами екіпажу, повідомляла раніше агентству "Інтерфакс-Україна" Адміністрація морських портів України (АМПУ). Водночас у портах Миколаївського регіону заблоковано 30 суден, з яких вісім із понад 165 тис. тонн агропродукції.

"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності розширення Чорноморської зернової ініціативи з включенням портів Миколаївського регіону. Це дасть змогу значно збільшити обсяги експорту українського продовольства до країн світу, які цього потребують", - зазначили в АМПУ.

 

Теги: #зерно #туреччина #зернова_угода

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