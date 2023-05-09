У складі львівського МФК Kristal Plaza буде відкрито апарт-готель мережі Louvre Hotels Group

Проєкт апарт-готелю у складі сучасного багатофункціонального комплексу Kristal Plaza (Львів), що є одним із членів UHRA, перебуває на фінальній стадії підписання франчайзингової угоди з міжнародною готельною мережею Louvre Hotels Group, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Ukrainian Hotel & Resort Association (UHRA).

"Ми в Louvre Hotels Group віримо у стрімке відновлення готельного ринку України після вашої Перемоги, насамперед це Львів, Київ, Буковель та Івано-Франківськ, далі Одеса, Харків, Дніпро та Запоріжжя. Тому в цей непростий час наша група наприкінці минулого року ухвалила свідоме рішення на рівні ради директорів підтримати українських готельних девелоперів своїм внеском у проекти. Ми пропонуємо сильні та перспективні бренди з нашого портфоліо, а також потужні системи глобального бронювання та лояльності гостей, що йдуть у ногу зі світовими технологічними трендами і, без сумніву, додають вартості подібним інвестиційним проектам, забезпечуючи завантаження та добовий тариф готелям", - повідомив директор із розвитку міжнародного готельного оператора Louvre Hotels Group (Франція) Філіп Кампаньйо в рамках свого приїзду й участі в HOTEL FORUM_UA у Львові.

Він уточнив, що першим із проєктів Louvre Hotels Group в Україні буде апарт-готель у складі Kristal Plaza. Його відкриття заплановано наприкінці 2023 року під маркою Tulip Residences.

Kristal Plaza (Львів, П. Мирного, 24) розташований в районі Львова, що активно розвивається, поруч IT-парк, LvivTech.City, Український Католицький Університет. У складі МФК Kristal Plaza офіси класу А, апарт-готель із коворкінгом і спортивним залом, кафе із виходом у великий міський сквер. Апарт-готель на 73 номери розташований з 2 по 8 поверхи. Девелопером проєкту є Галицька будівельна гільдія (GBG). Будівлю введено в експлуатацію у квітні 2023 року.

За даними бенчмарк-інструменту HotelMatrix, завантаження львівських готелів у першому кварталі сягнуло в середньому по ринку 53% і демонструє щомісячне зростання 2-3%, починаючи із серпня 2022 року. Як повідомили в UHRA, показник завантаження львівських готелів не опускався нижче рівня 2021 року, водночас ADR у гривневому еквіваленті залишився на тому самому рівні.

Заснована в 1976 році французька Louvre Hotels Group, з 2015 року входить до Jin Jiang International. Група має мережу з більш ніж 1600 готелів від 1 до 5 зірок у 60 країнах світу, з найвідоміших їхніх марок це Campanile 3*, Golden Tulip 4*, Royal Tulip 5*, Kyriad 2*, Premiere Classe 1*, апарт-бренди Tulip Residences та Tulip Residences Collection. У портфоліо теж входить індійська мережа Sarovar, французька група Hôtels & Préférence та бренд TemptingPlaces, а також популярний у Китаї Metropolo.

На сьогодні посідає друге за масштабом місце у світі та Європі.

Асоціація готелів та курортів України (UHRA, Ukrainian Hotel & Resort Association) – неприбуткова громадська організація, що об'єднує готелі та курортні заклади розміщення, компанії, які здійснюють діяльність у готельному девелопменті з метою сталого та системного розвитку галузі. Заснована у жовтні 2020 року. Наразі об'єднує понад 90 готелів з 23 областей України та понад 5 тис. працівників.