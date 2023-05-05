Економіка

20:49 05.05.2023

ЄС збільшив обсяг зовнішньої торгівлі сільгосппродукцією на 22,3% у 2022 році

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ЄС збільшив обсяг зовнішньої торгівлі сільгосппродукцією на 22,3% у 2022 році

Обсяг зовнішньої торгівлі (імпорт плюс експорт) сільськогосподарською продукцією в Європейському Союзі в 2022 році зріс на 22,3% - до 424,7 млрд євро порівняно з 347,2 млрд євро роком раніше, згідно з даними статистичного управління ЄС.

Експорт становив 229,1 млрд євро, імпорт - 195,6 млрд євро.

За останні десять років обсяг торгівлі практично потроївся (з 141,5 млрд євро у 2022 році), що еквівалентно середньорічному приросту майже на 5,6%. При цьому темпи підвищення експорту (5,9%) перевищували зростання імпорту (5,4%), зазначається в повідомленні.

Минулого року основним експортним напрямком для сільськогосподарської продукції з ЄС була Велика Британія (47,8 млрд євро, або 21%). Далі йдуть США (29 млрд євро, 13%), Китай (15,2 млрд євро, 7%), Швейцарія (11,5 млрд євро, 5%), Японія (8,3 млрд євро, 4%) і Росія (7 млрд євро, 3%).

Найбільшими постачальниками с/г товарів були Бразилія (19,9 млрд євро, 10%), Велика Британія (16,4 млрд євро, 8%), Україна (13,1 млрд євро, 7%), США (12,3 млрд євро, 6%) і Китай (10,8 млрд євро, майже 6%).

Теги: #єс #торгівля #сільгосппродукція

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