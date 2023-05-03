Економіка

12:45 03.05.2023

Lugano Business Forum 11-12 травня обговорить участь бізнесу у відновленні України

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Lugano Business Forum 11-12 травня обговорить участь бізнесу у відновленні України

Швейцарський Лугано, де у липні 2022 року пройшла Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) та були прийняті відповідні Принципи Лугано, 11-12 травня прийме перший Lugano Business Forum.

"Форум об'єднає представників європейського бізнесу, передусім зі Швейцарії та України, асоціацій, організацій, урядовців та лідерів думок для обговорення актуальних питань участі приватного сектора в реальних проєктах післявоєнної відбудови України", - зазначається в анонсі форуму.

Його організаторами виступають Україно-Швейцарська бізнес асоціація, Швейцарська торгова асоціація SGV і Блокчейн асоціація України.

Зазначається, що Lugano Business Forum офіційно визнано частиною URC2023 та етапом підготовки основної Конференції з відновлення України, що цьогоріч триватиме 21-22 червня в Лондоні.

"Бізнес-форум Лугано проводиться для того, щоб надати іноземному бізнесу та капіталу доступ до найбільшого світового проєкту наступного десятиліття: відновлення та трансформації України", - зазначають організатори.

На форумі обговорюватимуть сім ключових тем: енергоресурси, харчові технології, Digital, FinTech та ІТ, медицину та біотехнології, будівництво та промисловість, венчурний капітал і стартапи, а також видобуток сировини.

Серед промовців заявлені глави Мінвідновлення Олександр Кубраков, Мінприроди Роман Стрілець, Мінстратегпрому Олександр Камишін, Держгеонадр Роман Опімах, мер Житомира Сергій Сухомлин.

Бізнес представлятимуть, зокрема, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, засновниця і керуюча партнерка TA Ventures Вікторія Тігіпко, голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі, CEO UMGI Андрій Горохов, співвласник HD Group і GFS Group Борис Шестопалов, гендиректорка Geo Alliance Людмила Кучменко, CEO і власник "АПК-Ресурс" Дар'я Дідковська, президент Ozdogu Мурат Кавак.

Теги: #швейцарія #відновлення #business_forum

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